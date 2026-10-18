La Policía se despliega en Los Rosales y el Tarajal para retirar a los últimos migrantes de las calles de Ceuta

Agentes de la Policía Nacional intervienen durante el proceso de desalojo del embolsamiento de migrantes en la playa de El Trampolín, a 4 de octubre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

CEUTA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desplegado este domingo un dispositivo especial en distintas barriadas periféricas de Ceuta para localizar a los últimos migrantes que permanecen en las calles y trasladarlos al Centro de Atención Temporal para Extranjeros (CATE), desde donde serán derivados al campamento de Loma Colmenar o podrán optar por regresar voluntariamente a Marruecos.

El operativo ha comenzado a las 7.00 horas en la barriada de Los Rosales, donde en torno a un centenar de agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) se han desplegado para localizar a los migrantes que todavía permanecían en la zona.

La actuación se enmarca en el plan anunciado por el ministro de Política Territorial y coordinador del mando único, Ángel Víctor Torres, que establece como nuevas prioridades las barriadas periféricas y las naves del polígono industrial del Tarajal.

En Los Rosales, los agentes han ido reuniendo a los migrantes en grupos de aproximadamente diez personas en uno de los callejones situados frente a la antigua prisión. Desde allí, los han trasladado en autobuses hasta el CATE. En total, han salido cuatro vehículos de la barriada, con una capacidad aproximada de 60 plazas cada uno, aunque ninguno ha completado su aforo.

El dispositivo se ha desarrollado sin incidentes destacados y con la colaboración de los migrantes, mientras la mayoría de los vecinos todavía dormía, según han destacado fuentes policiales. La Policía Local también ha participado en la intervención, principalmente en las labores de regulación del tráfico.

Desde primera hora, el tráfico rodado ha permanecido cortado en el tramo comprendido entre el acuartelamiento González Tablas y la zona de la Pantera, en el marco de las restricciones establecidas para facilitar el despliegue policial.

La primera fase ha concluido a las 9.00 horas. Una vez finalizada la actuación en Los Rosales y Benítez, los efectivos se han desplazado hasta el entorno del polígono industrial del Tarajal, donde ya había presencia policial desde primera hora de la mañana y donde estaba previsto continuar con el operativo.

En esta segunda zona, los migrantes se encontraban inquietos ante la posibilidad de que se produjera un desalojo y la intervención ha resultado más complicada, ya que algunos han tratado de huir al advertir la presencia de los agentes.

El procedimiento que se está siguiendo es el mismo que se aplicó durante los desalojos de las playas de Benítez y el Trampolín, así como en el asentamiento del Guano. Los migrantes son trasladados inicialmente al CATE, donde se tramita su filiación y se determina su posterior derivación al campamento de acogida de Loma Colmenar.

También se les ofrece la posibilidad de regresar voluntariamente a Marruecos, una opción a la que se prevé que se acoja una parte mayoritaria de los trasladados atendiendo a las experiencias anteriores. Tras los desalojos de las playas, la inmensa mayoría optó por retornar.