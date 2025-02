La Policía Nacional recupera 19,4 millones en criptomonedas en una investigación contra una plataforma de inversión

Detenidas seis personas y bloqueadas más de 100 cuentas bancarias y 10 vehículos de alta gama

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han recuperado 19,4 millones de euros en criptomonedas durante el transcurso de una investigación contra una plataforma fraudulenta de inversiones, en el marco de la llamada operación 'Bonanza'.

La investigación, llevada a cabo entre los años 2021 y 2023, ha permitido el arresto de seis personas y el bloqueo de más de 100 cuentas bancarias y diez vehículos de alta gama valorados en unos 700.000 euros, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

La investigación se inició en el año 2021 cuando agentes de la Unidad de Delincuencia, Económica y Fiscal (UDEF), dirigieron una operación contra una plataforma de inversión en criptomonedas que, con más de 50.000 víctimas y bajo un esquema 'PONZI', disponían en sus criptobilleteras más de 500 millones de dólares.

En mayo de 2023, los agentes de la UDEF lograron identificar y bloquear un conjunto de cuentas de criptomonedas en una plataforma exchange, con un saldo aproximado de 20 millones de dólares y cuyos titulares eran distintos testaferros y sociedades pantalla vinculados con los dos responsables de la organización.

Ya en 2024, los agentes contactaron con las autoridades de las Islas Seychelles, donde tiene su domicilio social la exchange, y recibieron los fondos criminales de 19,4 millones de euros en billeteras de criptomonedas creadas por los investigadores y a disposición de la Audiencia Nacional.

CONSEJOS ANTE EL FRAUDE

La Policía Nacional recuerda que, para evitar ser víctima de este tipo de fraudes, hay que verificar que la entidad está autorizada por los organismos supervisores (CNMV, Banco de España o Dirección General de Seguros y Pensiones) y que la empresa no ha sido objeto de advertencia por parte de estos u otros supervisores internacionales. En caso de duda, recomienda consultar directamente o ver opiniones en Internet sobre posibles plataformas fraudulentas.

También insta a desconfiar ante llamadas o correos inesperados, urgencia de la inversión, afinidad personal, bonificaciones de entrada, esquemas piramidales en los que piden que se capten clientes, así como la mención o utilización del logo de la CNMV/Banco de España o cualquier otra institución análoga internacional.

"Desconfía de los anuncios en las redes sociales y no te dejes engañar por personalidades famosas, sofisticación de páginas web o por las opiniones de los seguidores y no facilites tus datos personales en estas páginas. Desconfía de altas rentabilidades sin riesgo y de productos complejos", añade la Policía.

Asimismo, recomienda no invertir en activos que no se comprenden o no instalar aplicaciones de control remoto que permitan a los delincuentes manejar los productos bancarios y datos personales.