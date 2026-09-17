El polvo y la sal marina aceleraron un 20% la eliminación del metano atmosférico durante la última glaciación

Hace unos 20.000 años, el polvo atmosférico era unas tres veces superior a la concentración actual, debido a condiciones más áridas y ventosas, con menos vegetación que fijara el suelo. - ISTOCK

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La combinación en la atmósfera de polvo en suspensión y sal marina aceleró la desaparición del metano durante la última glaciación, hace unos 20.000 años, según ha demostrado por primera vez un equipo internacional liderado por el Instituto de Química Física Blas Cabrera del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IQF-CSIC) en un estudio que se publica este jueves en la revisa Science.

De acuerdo con el propio CSIC, el trabajo revela que esta interacción puede liberar átomos de cloro muy reactivos de destruir el metano con mayor rapidez, acortando su vida media en un 20%. "El hallazgo, basado en modelos avanzados y registros de hielo, ayuda a comprender mejor el clima del pasado y sugiere que los cambios actuales en la cantidad de polvo atmosférico podrían influir en el calentamiento global futuro", ha explicado.

Hasta ahora, los modelos que simulaban la historia de la atmósfera de la Tierra decían que la reducción de las emisiones naturales causó que hubiera niveles más bajos de metano en periodos fríos del pasado. En concreto, se creía que las temperaturas más bajas y la mayor superficie de tierra cubierta por hielo habían reducido los humedales y otras fuentes naturales, lo que hacía que se liberara menos metano.

Además, los modelos de química atmosférica más sencillos también partían del supuesto de que el metano permanecía en la atmósfera el mismo tiempo que hoy en día durante las glaciaciones. Con este estudio, los investigadores han demostrado que esta hipótesis no se sostiene a partir de simulaciones climáticas de última generación junto a datos derivados de registros de hielo de la Antártida y Groenlandia que documentan la composición y las condiciones atmosféricas del pasado.

De acuerdo con ellos, las circunstancias más frías y secas del planeta durante la última Edad de Huelo llevaron a un gran incremento de polvo mineral en la atmósfera. Asimismo, fuertes vientos llevaron este polvo a través del planeta junto a grandes cantidades de sal marina de los océanos. Cuando los dos se mezclaron, la reacción liberó cloro, un gas muy reactivo que destruye el metano.

Debido a estas condiciones, este efecto era cuatro veces más fuerte que en la actualidad, lo que acortó la vida media del metano en la atmósfera un 20%. "Estos resultados demuestran que las reacciones asociadas al cloro impactan significativamente la composición de nuestra atmósfera. Ahora, esta investigación cambia cómo entendemos la evolución del metano a lo largo de la historia climática del planeta", ha explicado la investigadora del IQF-CSIC y autora principal del estudio, Daphne Meidan.

En la actualidad los niveles globales de polvo están aumentando de nuevo, según el CSIC. Por tanto, las mismas reacciones que amplificaron la eliminación del metano durante la Edad de Hielo podrían ser mucho más determinantes en el futuro de este gas de efecto invernadero. "Las implicaciones podrían extenderse más allá del metano a otros gases en nuestra atmósfera. Entender esta química y determinar la evolución de estos gases es clave para poder predecir el futuro del clima de nuestro planeta", ha subrayado.

El estudio ha contado con la colaboración de científicos de Argentina, Italia, Suiza y Estados Unidos (EEUU). Al margen de Meidan también son coautores de la investigación los investigadores del departamento de Química Atmosférica y Clima del IQF-CSIC Carlos Cuevas, Julián Villamayor y Alfonso SaizLópez, coordinador del estudio.