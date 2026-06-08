La portavoz de Junts pide al Papa en inglés que hable en catalán en Barcelona

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, durante la visita del Papa León XIV al Congreso de los Diputados - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha aprovechado el saludo a León XIV en su visita al Congreso para agarrar la mano del Papa y pedirle que hable en catalán en su visita a Barcelona de esta semana. Algo parecido ha hecho el portavoz de la formación independentista en el Senado, Eduard Pujol, en su caso en italiano.

A su llegada al Salón de Pasos Perdidos del Congreso, el Papa ha ido saludando uno por uno al presidente del PP y jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios del Congreso y del Senado.

Pero con Nogueras ha estado más tiempo, ya que ella le ha agarrado la mano y ha empezado a hablarle en inglés para remarcar que ella es catalana. "His Holiness, like Gaudí, I am catalan", le ha dicho.

Según indican desde Junts, Nogueras también le ha pedido que hable en catalán en su visita programada para este martes y miércoles en Barcelona, que incluye una misa en la sagrada Familia de Gaudí. "Hablar en la lengua de la tierra que le recibe es un acto maravilloso de amor y respeto", le ha dicho, deseando al Pontífice que disfrute de su visita a "Catalonia", comunidad a la que ha definido como su nación.

Minutos después, cuando León XIV se ha encontrado con el portavoz de Junts en el Senado, ha recibido el mismo mensaje, pero esta vez en italiano. También se ha definido como catalán, en su caso añadiendo también al músico Pau Casals y no solo a Gaudí.

Aunque estadounidense de nacimiento, León XIV estuvo tiempo en Perú y habla castellano con fluidez y, de hecho, en esa lengua ha pronunciado este lunes en el hemiciclo el primer discurso de un Papa ante diputados y senadores de España.