El portavoz de los obispos defiende al nuevo nuncio: "Eso de oscuro pasado es un prejuicio, etiquetar es muy peligroso"

Archivo - El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Monseñor Francisco César García Magán. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

Defiende que la libertad religiosa "no es un regalo del Estado ni mera tolerancia"

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Francisco César García Magán, ha defendido al nuevo nuncio del Papa en España, el italiano Piero Pioppo, y ha advertido de que hablar de "oscuro pasado" es un "prejuicio" y es "muy peligroso".

"Eso de oscuro pasado me parece casi un prejuicio, es un prejuicio que antes de conocer a una persona la etiquetamos. Eso es muy peligroso", ha señalado García Magán, este martes, en un coloquio organizado por el Club Siglo XXI, sobre el tema 'Libertad religiosa, clave en los sistemas de relaciones Iglesia-Estado', en el que ha sido presentado por el teniente general jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Francisco Javier Marcos.

García Magán ha pedido no quedarse "en la cáscara" y ha ensalzado la trayectoria de Pioppo, al cual tuvo ocasión de conocer hace años, cuando él era secretario del cardenal Soldado y García Magán trabajaba en la sección de lengua española.

En concreto, ha asegurado que "es un hombre de una trayectoria diplomática consolidada y prestigiosa, que tiene conocimiento del mundo hispano", tanto en América como en África, pues fue nuncio en Camerún y Guinea. Además, ha destacado que la experiencia de esos años con el cardenal Angelo Sodano le da "un bagaje de conocimiento de la Iglesia muy importante".

Asimismo, ha puesto de relieve que "ha gozado de la confianza de Juan Pablo II y de Francisco".

Preguntado por si cree que contribuirá a alinear la Iglesia con el Papa, García Magán ha afirmado que la Iglesia española está con el Papa y que no le consta que haya "ningún obispo díscolo", aunque ha reconocido que cada uno tiene su carisma, sus sensibilidades, pero ha insistido en que eso es "bueno" porque "la unidad no implica uniformidad".

Durante el coloquio, el consejero de la Nunciatura Apostólica en España ha tomado la palabra para explicar que la Santa Sede a nivel internacional no aboga por una confesión sino por la libertad religiosa y ha preguntado al secretario general de la CEE "cómo cumple esta tarea la Iglesia Católica en España". "¿Podríamos decir que la Iglesia Católica en España no aboga por una confesión religiosa?", ha planteado.

García Magán ha afirmado que la Conferencia Episcopal Española acepta "plenamente ese marco jurídico español que viene dado por la Constitución, que viene dado por la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, que viene dado por los acuerdos" y trabaja "sin restricciones y exigiéndola para todos".

Sobre la libertad religiosa, el portavoz de los obispos ha defendido que "todo hombre" tiene derecho a ella y que "no es una concesión o un regalo que hace el Estado, ni siquiera una mera tolerancia".