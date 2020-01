El portavoz de los obispos: "Vivimos un momento donde la religión ha de anunciarse al hombre que se cree Dios"

Publicado 23/01/2020 17:54:13 CET

El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello, ha indicado que uno de los retos de la Iglesia en el momento histórico actual es "anunciar la religión al hombre que se cree Dios".

"Vivimos un momento histórico donde la religión del Dios que se ha hecho hombre ha de anunciarse al hombre que se cree Dios", señaló Argüello en un encuentro con el grupo de comunicadores de la Diócesis de Getafe que se celebró el martes en la Parroquia Santa Maravillas de Jesús (Getafe) y que presidió el obispo Ginés García Beltrán.

El acto comenzó con la celebración de la misa, concelebrada por ambos prelados y por el delegado diocesano de Medios de Comunicación, Julián Lozano. A continuación, Argüello dirigió a una treintena de comunicadores unas palabras bajo el título 'Lo que la Iglesia pide al comunicador católico'.

En la charla el prelado ha presentado los principales retos de la comunicación eclesial en la coyuntura social, política y religiosa actual y ha invitado a los asistentes a "comunicar la Buena Noticia del Evangelio a través de los medios de comunicación".

El obispo auxiliar de Valladolid ha comentado que en "cambios de época" siempre hay "tensiones" y ha llamado al "encuentro" para "unir todas las perspectivas", para "lograr un encuentro profundo".

"En los cambios de época como el que vivimos siempre hay tensiones. Cuando se está dando un giro, hay hermanos que pisan una orilla y hermanos que pisan otra. Unos gritan fidelidad y otros, novedad. Lo católico es unir ambos gritos", ha asegurado.

También ha hecho referencia a la situación de Venezuela --país que ha visitado recientemente-- donde, a su juicio, se está viviendo un "proceso de africanización" en relación a la pérdida de condiciones materiales de vida, según ha dicho, debido a que el hombre ha querido vivir un humanismo sin Dios "que le ha llevado al anti humanismo".

Por otro lado, ha señalado que en la actual cultura dominante se hace "un elogio de la diversidad pero se renuncia a la diferencia", cuando lo que la Iglesia dice es que "hay que acoger al diferente" y que "la diferencia es algo legítimo".

En este sentido, ha destacado que los cristianos están llamados a "ser cauce de una cultura del encuentro que no anule la diferencia", haciendo referencia a las palabras del Papa Francisco. "En una cultura profundamente emotivista, la Iglesia debe reivindicar la dignidad de la razón y de la libertad. Nuestra fe no solo no las disminuye, sino que las potencia", ha añadido.

En cuanto a las propuestas de futuro, y ante la proximidad del Congreso Nacional de Laicos organizado por la CEE ha apuntado que todo lo que puedan hacer "por hacer pueblo de Dios, por hacer Iglesia, es la mejor manera de hacer sociedad".

Después de las palabras de Argüello, el obispo anfitrión, Ginés García Beltrán, clausuró el encuentro insistiendo en la necesidad de no entrar en polémica, de "no caer en las trampas que surgen a diario en muchas redes sociales".