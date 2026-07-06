Es posible generar hidrógeno limpio a partir de residuos plásticos

Archivo - Residuos de la planta de reciclaje en cuyo exterior se produjo el incendio, a 28 de abril de 2023, en Colmenar Viejo (Madrid). - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad de Mujeres*Woo-Jae Kim Ewha (Corea del Sur) presentan en 'Proceedings of the National Academy of Sciences' un método escalable y sostenible para reciclar residuos plásticos mixtos y convertirlos en hidrógeno limpio.

Actualmente, solo se recicla aproximadamente el 9% de los residuos plásticos, mientras que el 79% y el 12% se envían a vertederos y se incineran, respectivamente. Los residuos plásticos suelen ser una mezcla de diferentes plásticos que normalmente deben clasificarse antes de poder reciclarse de forma eficiente.

Los residuos plásticos mixtos pueden reciclarse en hidrógeno mediante gasificación, sin necesidad de una clasificación exhaustiva, pero este proceso consume mucha energía, requiere altas presiones y temperaturas extremas, y produce importantes emisiones de carbono.

Woo-Jae Kim, Ah-Hyung Alissa Park y sus colaboradores de la citada universidad desarrollaron un proceso de tratamiento térmico alcalino (ATT) para convertir plásticos mixtos comunes, como el tereftalato de polietileno (PET), el polietileno (PE) y el polipropileno (PP), en hidrógeno de alta pureza.

El proceso ATT, asistido por hidróxido de sodio, convierte de forma eficiente tanto los residuos plásticos individuales como los mixtos, sin necesidad de una clasificación exhaustiva, a temperaturas y presiones significativamente más bajas que la gasificación convencional, y con bajas emisiones de carbono.

Los autores emplearon un pretratamiento de oxidación térmica para activar el PE y el PP, materiales altamente resistentes a la descomposición, y así mejorar su reactividad en el proceso ATT. Se optimizaron las condiciones de oxidación térmica y la proporción de hidróxido de sodio con respecto al plástico para lograr mayores tasas de producción de hidrógeno que con la gasificación tradicional.

Según los autores, el proceso ATT ofrece una vía sostenible para transformar los residuos plásticos en hidrógeno limpio.