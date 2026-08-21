Una potente borrasca dejará tormentas en el norte y este peninsulares y Baleares, con 100 l/m2 en litorales de Tarragona

Archivo - Gotas de lluvia - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una potente borrasca dominará la situación climatológica durante este fin de semana, con lluvias en puntos del norte y este de la Península, así como en Baleares, según ha señalado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), José Luis Camacho. De hecho, este viernes se esperan acumulados de 100 l/m2 en los litorales norte y sur de Tarragona.

Este viernes, Camacho ha avanzado que se registrarán chubascos en el Cantábrico. Éstos podrán ser localmente fuertes en las zonas litorales de Cantabria y País Vasco, con acumulaciones de 15 l/m2 por hora. Durante la tarde, ha apuntado a que la Ibérica aragonesa, Baleares, Barcelona y Girona tendrán chubascos tormentosos. A últimas horas del día, habrá un escenario de precipitaciones fuertes o muy fuertes y persistentes en el litoral sur catalán. De acuerdo con el pronóstico, estas se podrán extender a primeras horas del sábado.

Además, afectarán en menor manera a litorales de Castellón y Barcelona. Por el momento, el portavoz de AEMET ha indicado que hay aviso de nivel naranja en los litorales norte y sur de Tarragona, donde se esperan acumulados de 100 l/m2. En cuanto al resto de la Península, Camacho espera un predominio de cielos poco nubosos o despejados. Mientras tanto, en Canarias, los cielos estarán nubosos en la vertiente norte con posibles precipitaciones débiles y despejados en la sur.

En lo que respecta a los termómetros, las máximas bajarán en la meseta norte, el nordeste y en el Mediterráneo y que lo harán de forma notable en la Ibérica, Castellón y Baleares. Asimismo, subirán en el suroeste y se mantendrán sin cambios en el resto. En el otro extremo, las mínimas bajarán de forma generalizada. Por lo demás, habrá pocos cambios en los termómetros del archipiélago canario.

El sábado será una continuación de la situación del día anterior, según el portavoz de AEMET: chubascos fuertes y persistentes en los litorales de Tarragona, Barcelona y Castellón que podrán extenderse a lo largo de bastantes intervalos del día hasta la tarde. Por la tarde, se originarán chubascos y tormentas fuertes en el valle del Ebro y en el sistema Ibérico, donde se podrían registrar acumulaciones de 20 l/m2 por hora, rachas fuertes de viento y granizo.

En Canarias, los cielos estarán nubosos con posibles precipitaciones débiles en la vertiente norte y poco nubosos o despejados en la sur. Por otro lado, Camacho ha apuntado a que durante esta jornada las máximas subirán en casi todo el territorio excepto por el Levante, Baleares, Cataluña y Canarias. A su vez, las mínimas subirán ligeramente en el centro peninsular y bajarán en el resto y en los archipiélagos.

El domingo continuará el aporte de humedad y la formación de condiciones propicias para las tormentas y chubascos en el Mediterráneo, sobre todo en el Valle del Ebro e interiores de la Comunidad Valenciana. Al margen de ello, Camacho ha apuntado que las temperaturas experimentarán un repunte en muchas zonas, especialmente en el norte.

BORRASCA EXTRATROPICAL CLÁSICA

Por su parte, Eltiempo.es ha explicado que el sistema de bajas presiones que afectará durante este fin de semana a la Península se está desarrollando a varios cientos de kilómetros al norte-noreste de las Azores y avanzará progresivamente en dirección a Portugal y el noroeste de España.

De acuerdo con el National Hurricane Center (NHC), que la ha incluido en su mapa oficial de vigilancia tropical, este sistema podría separarse del frente al que está asociado y adquirir algunas características subtropicales o tropicales durante el sábado o primeras horas del domingo. Aún así, la probabilidad de que esto suceda es baja: de un 20% tanto en las próximas 48 horas como durante los próximos siete días.

Con los datos disponibles, esta será una ciclogénesis extratropical. Estos fenómenos tienen frentes y obtienen gran parte de su energía de los fuertes contrastes horizontales de temperatura de la atmósfera. Al condensarse el vapor de agua, las nubes y tormentas que se desarrollan alrededor de su centro liberan calor latente. Este proceso puede modificar la estructura térmica del ciclón, favorecer nuevas caídas de presión y concentrar la convección en torno a su centro.

Durante esa evolución podría aparecer una seclusión cálida, es decir, una pequeña bolsa de aire relativamente cálido que quede aislada alrededor del centro de la baja, algo que ocurre en algunos ciclones extratropicales según evolucionan. El sistema desarrollaría entonces un núcleo más cálido, lo que convertiría la borrasca en un ciclón subtropical.

Eltiempo.es ha incidido en que este tipo de fenómenos no necesitan de temperaturas de 28ºC en el mar para formarse: también lo hacen sobre aguas más frías. Y es que el aire muy frío en niveles altos aumenta enormemente la inestabilidad, por eso pueden aparecer en latitudes que, a priori, parecerían demasiado septentrionales para un ciclón tropical.

Aún así, ha recalcado que para completar esta transición tropical el sistema tendría que perder su estructura frontal, desarrollar convección profunda organizada alrededor del centro y adquirir un núcleo cálido profundo, entre otros cambios. Por ahora, lo más probable es que desarrolle una estructura híbrida o subtropical durante un periodo limitado.

SEGUIRÍA LLOVIENDO DURANTE LA PRÓXIMA SEMANA

Tras la inestabilidad de este fin de semana, Eltiempo.es ha avanzado que el lunes llovería en buena parte del noroeste peninsular: Galicia, Asturias, Castilla y León y también Extremadura; y de forma más aislada en el oeste de Andalucía y otras zonas del centro. A su vez, también se producirían chubascos y tormentas fuertes en La Rioja, Navarra, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, este de Castilla-La Mancha y Baleares, con lluvias que podrían ser muy intensas en Galicia, Cáceres, Aragón y Cataluña.

El martes sería una jornada algo más estable tras el paso de la borrasca, si bien el portal meteorológico ha incidido en que persistirán las precipitaciones en Galicia y el Cantábrico y en que se podrían registrar chaparrones en el área pirenaica y el entorno de los sistemas Ibérico y Central.

Para el miércoles, la vaguada volvería a acentuarse sobre la Península con un nuevo frente que entraría por Galicia y avanzaría dejando lluvias intensas por el Cantábrico, Castilla y León y Extremadura. De acuerdo con su previsión, las precipitaciones podrían continuar en los días siguientes y se concentrarían sobre todo en el tercio norte y noroeste peninsular. Aún así, la previsión todavía puede cambiar.