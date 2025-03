El PP critica que el Gobierno "manda a un ministro a amenazar a accionistas de Prisa" y envía su "solidaridad" al grupo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha criticado que el Gobierno "manda a un ministro a amenazar a los accionistas del Grupo Prisa" y ha enviado su "solidaridad" al grupo de medios de comunicación.

"A ese Gobierno le parece poco el apoyo que le da El País y la Cadena SER y manda a un ministro a amenazar a los accionistas del Grupo Prisa para que no decaiga ni un ápice el grado de sanchismo, sanchismo en estado puro. Toda nuestra solidaridad", ha manifestado Tellado este martes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces en el Congreso.

Según ha indicado Tellado, es "un nuevo ataque a la libertad de prensa por parte del Gobierno de España". "Hace unos meses nos vinieron con el cuento de que iban a democratizar el panorama mediático de nuestro país aplicando un reglamento europeo de medios. Ahora sabemos que están haciendo justo lo contrario de lo que dice ese reglamento de medios: buscar el máximo control desde el Gobierno de España sobre los medios públicos y sobre los medios privados también", ha indicado.

Así, ha criticado que "primero desde Moncloa se nombra al presidente de Telefónica, una de las principales empresas inversoras en publicidad en medios de este país" y "ahora ese presidente nombrado desde Moncloa ya va de la mano de ministros a presionar a accionistas de grupos mediáticos españoles para conseguir el máximo control sanchista sobre esos medios".

"El problema es que eso no es democracia, eso es autoritarismo y es lo que está sucediendo en nuestro país", ha alertado Tellado.

En este sentido, ha añadido que "si Franco tenía su NO-DO, Sánchez quiere tener su Telepedro, ese nuevo canal de televisión sanchista que Pedro Sánchez quiere conseguir a toda costa".

"Si la dirección actual de Prisa no quiere crearlo, usa a Telefónica para intentar cambiar la dirección de Prisa y eso es lo que está pasando en estos momentos en nuestro país. Y si no lo logra, pues lo impulsará desde Telefónica directamente y si no, tiempo al tiempo", ha agregado.

En esta línea, ha señalado que lo que está haciendo el Gobierno de Sánchez es "utilizar los 2.300 millones de euros de dinero público invertido en acciones de Telefónica para utilizarla en favor de los intereses del Partido Socialista".