PP pide medidas sobre atletas trans para "proteger a las deportistas" y el Gobierno defiende que "garantiza la igualdad"

Archivo - La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, interviene durante una sesión plenaria en el Senado, a 3 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La senadora del PP Rosa María Romero ha reclamado al Gobierno que adopte medidas para "proteger los derechos de las deportistas" ante el debate sobre la participación de atletas trans en competiciones femeninas, mientras que la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha defendido que el Ejecutivo "garantiza la igualdad de oportunidades" y la "justicia competitiva" en las competiciones deportivas.

Durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta este martes, la senadora ha aludido a la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) de prohibir a las mujeres transexuales competir en categorías femeninas a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y que no tendrá carácter retroactivo, que prohibirá a las mujeres transexuales competir en categorías femeninas.

En este sentido, ha preguntado si el Gobierno actuará para evitar "injusticias" en el deporte femenino. "Lo que está en juego es la igualdad de las deportistas españolas. ¿Las va a defender o le da igual?", ha planteado, al insistir en que no se trata de "un debate ideológico".

En su respuesta, Tolón ha afirmado que el Gobierno se ajusta "a lo que realmente marca los criterios y reglamento de las federaciones internacionales y en las deportistas olímpicas lo que marca el Comité Olímpico".

Asimismo, la ministra ha subrayado que el Ejecutivo garantiza la igualdad "no solamente para las deportistas, sino para toda la acción política que lleva a cabo" y ha recordado que la ley del deporte establece la "igualdad de oportunidades" y "justicia competitiva para las mujeres". Además, ha señalado que la norma protege a las deportistas frente a la violencia y recoge derechos como la maternidad y la lactancia "sin poner en riesgo su carrera deportiva".

La senadora del PP ha replicado que el deporte femenino es fruto de "décadas de trabajo" y que las deportistas necesitan "apoyo firme y decidido y hoy con sus nefastas leyes no lo tienen", al tiempo que ha reclamado al Gobierno modificar la ley trans, al advertir de que el sistema de autodeterminación de género "podía provocar lo que ha provocado, casos gravísimos de fraude que perjudican a las mujeres".

"El sexo biológico debe ser el criterio que marque las categorías deportivas como garantía básica de la igualdad y de la justicia competitiva. Señora ministra, es su responsabilidad. Las deportistas merecen respeto, merecen seguridad, merecen juego y merecen un gobierno que esté a la altura", ha expresado Romero.

Por su parte, Tolón ha acusado al PP de incoherencia por sus acuerdos con Vox, al señalar que han incorporado a gobiernos autonómicos a un partido que "niega la violencia machista" y "no cree en la igualdad sobre la mujer". "Hablar usted de igualdad aquí le viene muy grande", ha reprochado a la senadora.

La ministra ha defendido además las políticas del Ejecutivo en materia deportiva y ha asegurado que se han invertido "mil millones de euros" en deporte, además de destinar "12,6 millones de euros a programas de mujer y deporte". También ha destacado la creación del Observatorio de Igualdad en el Deporte y la exigencia a las federaciones de planes de igualdad. Asimismo, ha subrayado que hay "más de un millón de mujeres federadas" y que superan el 40% en juntas directivas.