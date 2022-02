El PP reitera que la investigación de abusos no se "circunscriba" solo a la Iglesia y rechaza una comisión parlamentaria

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha pedido que la investigación de abusos sexuales a menores no se "circunscriba" solo a la Iglesia católica sino que se extienda a otras instituciones y ha rechazado la propuesta de Unidas Podemos, ERC y EH Bildu para crear una comisión parlamentaria.

"Queremos que se investigue, que se llegue al final y se sepa la verdad sobre cualquier abuso a menores en nuestro país y que no solo se circunscribe a una institución", ha subrayado Cuca Gamarra, este martes, en una rueda de prensa en el Congreso.

En todo caso, ha precisado que el PP no se opone a una investigación de los abusos en la Iglesia aunque sí rechazan que el mecanismo para investigarlos sea una comisión parlamentaria --como proponen Unidas Podemos, ERC y EH Bildu-- pues "no es el escenario adecuado para abordarlo".

Preguntada por el vídeo publicado por el Arzobispado de Madrid, a través de su proyecto de atención a víctimas 'Repara', en el que desmonta "falsas creencias" sobre los abusos y dice que los abusos "cuando se dan en la Iglesia es todavía más grave y más escandaloso porque contrasta con su autoridad moral y su credibilidad ética", Cuca Gamarra ha respondido que, "como católica", está "absolutamente de acuerdo con lo que se ha planteado" así como "con lo que el propio Papa ha dicho" en relación a este asunto.

En todo caso, ha insistido en que la investigación que se lleve a cabo "no puede dejar fuera los casos de abusos ocurridos en otras instituciones". "Esto no es excluyente, es ampliarlo, no es que no haya que investigar los de la Iglesia sino que es ir más allá", ha subrayado.

Además, por otra parte, ha pedido "dimisiones" o "asunción de responsabilidades políticas" tras conocerse que el Juzgado de Instrucción número 15 de València está investigando a seis personas con diferentes cargos en la Consejería de Igualdad de la Comunidad Valenciana por presuntamente encubrir los abusos sexuales a una menor tutelada.