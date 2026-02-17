PP tacha de "ignorancia jurídica supina" las advertencias de Díaz sobre la constitucionalidad de la propuesta del burka

Archivo - La portavoz del PP en el Congreso, Esther Muñoz, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 14 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP ha criticado la advertencia de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, sobre la supuesta inconstitucionalidad de la iniciativa de Vox para prohibir el burka y el niqab en espacios públicos. Así, ha calificado las declaraciones de Díaz como "ignorancia jurídica supina".

"He escuchado también, sorprendentemente, a la vicepresidenta del Gobierno en una rueda del Consejo de Ministros decir que esta propuesta puede ser inconstitucional. Es de una ignorancia jurídica supina. No me sorprende viniendo de Yolanda Díaz, también se lo digo", ha asegurado la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, en declaraciones a medios en el Congreso de los Diputados.

En este sentido, ha defendido la proposición de ley que Vox lleva este martes al Congreso para prohibir el velo integral (burka y niqab) en espacios públicos, que "va de la defensa de la dignidad, la igualdad y la libertad de las mujeres".

Igualmente, ha dicho que la medida busca evitar que las mujeres "vayan en una cárcel de tela" y ha subrayado que legislaciones similares ya existen en varios países europeos, entre ellos Francia, Austria y Países Bajos, sin que ello haya vulnerado ninguna Constitución.

De la misma manera, Muñoz ha cargado también contra el portavoz del PSOE en la Cámara Baja, Patxi López. La 'popular' ha destacado que a él nunca le obligarían a llevar un burka o niqab, así como a ser "borrado" ni a ocultar su identidad. "Es curioso cómo alguien que puede disfrutar de su libertad plena en cualquier país del mundo diga que le parece bien que haya mujeres que vayamos en una cárcel de tela", ha subrayado.