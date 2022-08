Precariedad e invisibilidad, las principales palabras que eligen los jóvenes LGTBI españoles para definir su situación

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

'Precariedad' e 'invisibilidad' son las principales palabras que los jóvenes LGTBI españoles eligen para definir su situación social, según ha destacado el Grupo Joven de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+).

Coincidiendo con el Día Mundial de la Juventud, este grupo ha hecho un análisis de su propia situación y un llamamiento al resto de jóvenes LGTBI+ para que se sumen al objetivo de visibilizarse y conquistar espacios "para vences a la adultocracia".

Pero, además de precariedad e invisibilidad, que son las palabras más usadas por los jóvenes de este colectivo para definirse, la FELGTBI+ también ha recogido otros términos como incomprensión, discriminación y soledad, además de refugio, apoyo, comunidad, información o autocuidado.

El Grupo Joven de FELGTBI+, está formado por activistas de toda España y alberga personas de todas las orientaciones sexuales, identidades de género y demás disidencias, pero, a pesar de ser transversales al resto de grupos identitarios, en muchas ocasiones no encuentran su espacio de representación en la esfera pública, política y activista.

Ante esta situación, según ha explicado la entidad, surge la necesidad de lanzar la campaña #MiJuventudLGTBI, que tiene como objetivo reclamar espacios para las personas jóvenes del colectivo y para luchar contra la invisibilidad que supedita la acción de este colectivo a la voluntad de los adultos.

"La situación de las personas jóvenes en este país es preocupante y lo es, aún más, la de las personas jóvenes y disidentes. Estamos cansades de que se tomen decisiones por nosotres, que nuestras voces no sean decisivas para las políticas y acciones que nos afectan directamente", ha explicado Blue Rodríguez, co-coordinadore del Grupo Joven de FELGTBI+.

En este sentido, también ha señalado que no quieren "seguir sintiendo el deber de agradecer" que haya alguien les dé "permiso para trabajar, para besar a nuestra pareja o para cambiarnos de nombre". "Es momento de que seamos nosotres quienes describamos nuestra realidad y decidamos qué queremos cambiar y cómo lo queremos hacer", ha declarado.

Por su parte, Oliver Marcos, co-coordinador del Grupo Joven de FELGTBI+, ha señalado que "ser joven LGTBI+ no debería de ser tan difícil como lo es para mucha gente hoy en día" y ha destacado el caso de aquellos que viven en entornos rurales o en poblaciones pequeñas, quienes tienen familias que no los dejan expresarse libremente, que piensan en la apariencia que deben de llevar a una

entrevista de trabajo o no pueden irse de casa de sus padres por tener trabajos precarios e ingresos insuficientes.