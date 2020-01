El presidente de la Asociación Católica de Propagandistas apela a la batalla cultural ante la "falsificación" del relato

Publicado 13/01/2020 22:37:30 CET

MADRID, 13 Ene. ( EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, Alfonso Bullón de Mendoza, apelado a la batalla cultural ante la "falsificación del relato histórico".

"Si no comprendemos la importancia de la batalla cultural, podemos dar por perdidas todas las batallas", ha dicho durante su intervención en la conferencia 'Una toma de conciencia', organizada por la Fundación Villacisneros, la Fundación Valores y Sociedad y la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP). En el coloquio también han participado el presidente de la Fundación Villacisneros, Íñigo Gómez-Pineda y el exministro del Interior y presidente de One of Us, Jaime Mayor Oreja.

Bullón de Mendoza ha celebrado la propuesta del PP de la ley de Concordia y ha animado a sus dirigentes a llevarla a cabo con éxito. "Ante la crisis cultural y política de hoy, lo más "o más revolucionario de todo es decir la verdad y no plegarse a la mentira. Para ello, es necesario que los partidos de centro-derecha encuentren los puntos que les unen y eviten las divisiones partidistas", ha dicho.

Además, ha explicado que en la actualidad se "falsifica de manera consciente" el relato histórico "con el objetivo de utilizar la historia para fomentar el nacionalismo y, ya de paso, condenar el régimen de Franco para camuflar el pasado estalinista de algunos partidos de izquierda, incluido el PSOE".

Por su parte, Mayor Oreja ha asegurado que el nuevo Gobierno estará presidido por aquellos que pretenden la "ruptura" de España y tiene su origen en el acuerdo de 2004 entre la banda terrorista ETA y el presidente del Gobierno de esos años, José Luis Rodríguez Zapatero. " España va a ser gobernada por un Frente, que no es un gobierno de coalición, ni siquiera es solo un gobierno Frankenstein como lo han denominado", ha afirmado el ex político del Partido Popular.

Asimismo, Mayor Oreja ha reconocido que el 'procès' catalán y la abstención de Esquerra Republica (ERC) tiene su origen en el País Vasco y concretamente con ETA, "un proyecto para romper España" y que servía para ser aliado del socialismo español. "La moción de censura al gobierno del Partido Popular de 2018 se fundamentó en un pretexto, una excusa, la supuesta corrupción, aunque la causa era diferente; seguir las pautas del proceso catalán", ha subrayado.

Además, ha apelado a que la alternativa que debe emerger contra el "frente" no es a un partido o a una coalición de partidos y ha pedido a la sociedad tomar parte para terminar con la "mentira histórica" a la que se ha referido cuando hacía mención al acuerdo entre ETA y PSOE.

Al acto también han acudido diferentes personalidades del PP, como el presidente del partido, Pablo Casado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso o Esperanza Aguirre y Ana Botella. Al término del discurso de Mayor Oreja, que ha cerrado con el refrán 'No hay más ciego que el que no quiere ver', una persona que se encontraba entre el público ha alzado la voz para decir: "Casado toma nota', tras concluir Oreja su alegato en defensa de la unidad de España. Además, cuando el líder del PP abandonaba el recinto, otra persona del público se le ha acercado para mostrarle su indignación con la actitud del partido.