El presidente del CHJ niega en el Senado "vacío informativo" con el Poyo en la dana: "El SAIH publicaba los datos"

El presidente de la Conferencia Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo Cebellán, comparece ante la Comisión de Investigación sobre la dana, en el Senado, a 10 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Conferencia Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, ha recalcado que no hubo ningún "vacío informativo" entre las 18:00 y las 18:43 del 29 de octubre de 2024, día de la dana de Valencia, ya que el Sistema Automático de Información Hidrológica (S.A.I.H.) recogía y publicaba los datos.

A su juicio, los protocolos de la Confederación funcionaron bien durante esa tarde. "Lo que pasa es que hemos sabido a posteriori que nadie miró esa información que mandó la Confederación. No fue un problema de la Confederación", ha señalado este martes durante la Comisión de Investigación de la dana en el Senado ante preguntas del senador de Vox Fernando Carbonell Tatay.

Para el representante público, el problema "esencial" del desastre fue que "no hubo una planificación de la protección civil tal y como lo exige la Directiva Básica de Planificación de Protección Civil frente al riesgo de inundaciones". En este sentido, ha comentado que ha propuesto una reunión a la Secretaría valenciana con competencias en la materia para "no estar improvisando" y ver "qué están haciendo" y si tienen claro "cómo se ha de interpretar la información". "No he tenido respuesta", ha indicado.

Durante esa tarde, el presidente de la CHJ ha subrayado que él no transmitió al Cecopi que la presa de Forata iba a colapsar, sino que "al ritmo de llenado con el que se estaba llenando la presa existía un riesgo de que la presa vertiera por coronación".

"Cuando digo que lancen un aviso a la población es cuando la consellera [Salomé Pradas] dice que no van a evacuar y entonces digo, bueno, pues manden un aviso. Y cuando empiezan unas discusiones ahí y hay una indecisión de qué hacer es cuando yo vuelvo a insistir, manden un aviso a la población diciendo que la gente suba a los pisos altos y ya está", ha recordado.

De manera más general, ha explicado al senador de Compromís Enric Morera que es "imposible" prever a qué hora va a llegar una barrancada. "Las crecidas se crean muy rápido", ha recalcado.

ENCONTRONAZO CON EL PP POR LAS OBRAS DEL TURIA

El diálogo más tenso de la comparecencia de Polo ha sido el que ha tenido con el senador del PP Luis Javier Santamaría, al que le ha echado en cara que "si se hubiera avisado convenientemente" a los fallecidos por la dana de Valencia de 2024 "igual podrían estar vivas".

Por su parte, el senador 'popular' ha acusado a Polo de "ser un hombre de partido" --del PSOE--, de no haber reclamado en Madrid el presupuesto necesario para llevar a cabo entre otros los proyectos en el barranco del Poyo y de no informar del riesgo a los responsables del Cecopi durante el 28 de octubre.

"Si esas personas hubieran estado hechas las obras hídricas, no hubiera hecho falta avisar (a las personas que acabaron falleciendo a causa de la dana)", ha reprochado Santamaría.

En un encuentro bastante bronco, el senador 'popular' ha recriminado al presidente de la CHJ que no avisara "personalmente" del desbordamiento del barranco del Poyo, a lo que Polo ha respondido que la institución que dirige "dio toda la información" al respecto y la puso a disposición de los organismo de emergencia "en todo momento".

Al margen de ello, Santamaría ha reprendido al presidente de la CHJ el hecho de que no se hayan ejecutado las obras previstas para lugares como el barranco del Poyo. A su juicio, Polo --"un hombre de partido"-- acudió a la CHJ no para ejecutar obras, sino para "vigilar los cauces ecológicos, a salvar las cañas y las ratas que anidan en allí y a ejecutar obras amables".

"Yo es que no tengo por qué aguantar esto, sinceramente", ha recalcado el presidente de la CHJ después de que Santamaría ironizara diciendo que "no ha tenido tiempo de leer" el proyecto de reparación de los desagües de la presa de Forata por estar "entretenido" haciendo otras cosas como estrenando obras de teatro como 'Turia, el loco'.

Durante la hora que ha durado esa parte de la comparecencia de Polo en el Senado, el presidente de la CHJ y el senador 'popular' han tenido encontronazos por las competencias en emergencia, por el protocolo que se siguió el día 28 de octubre de 2024 y por si la Conferencia Hidrográfica debe o no vigilar los cauces.

Para Santamaría, el Gobierno "propone" que haya "valencianos de primera", que son aquellos "protegidos" por las obras hidráulicas, y los que viven en la zona sur de Valencia. "Esa gente, como no hay obras hidráulicas, cada vez que llueva que se echen a rezar", ha lamentado.

Además, ha echado en cara a Polo que el procedimiento que se ponga en marcha en este tipo de situaciones es que "un bombero forestal" se asome al cauce del Turia para ver cuánta agua cae y llame al Centro de Coordinación de Emergencias y que después este Centro llame después a la Confederación Hidrográfica del Júcar. Por esta parte, también le ha recriminado que el organismo tardase "45 minutos" en interpretar los datos hidrológicos.

"Es (lo) que pone el plan de inundaciones. Es el mismo que pone cuando usted era conseller. Si no le gustaba, haberlo cambiado", ha contestado el presidente de la CHJ.

Más allá de ello, Polo ha reprochado al senador del PP vive "en una realidad paralela, fáctica y normativa". "Si no tenemos claro cuál es el marco competencial, a quién le toca hacer qué, y si no tenemos claro qué es lo que sucedió y qué es lo que no hizo y qué es lo que no hicieron, quienes tenían que hacer las cosas, pues pueden estar ustedes aquí diez años en esta comisión de investigación pero no van a llegar a un nivel a ninguna conclusión positiva", ha resumido.

La senadora del PSOE Cristina Moreno se ha expresado en líneas similares y ha inquirido además cuánto va a "atreverse" el PP a traer a la Comisión de la dana al expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, así como a las víctimas de la tragedia.