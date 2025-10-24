Presidente de la Junta Infantil y Juvenil de SEO/BirdLife defiende que "la acción climática debe ser accesible a todos"

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta Infantil y Juvenil de SEO/BirdLife, Alejandro Quecedo --quien representará a la juventud española en el XIV Foro de la Juventud de la UNESCO-- ha asegurado que "la acción climática debe ser accesible a toda la ciudadanía", según ha informado la ONG. El Foro se celebrará los próximos días 27 y 28 de octubre en Samarcanda (Uzbekistán), bajo el lema 'Acción climática e impactos sociales, particularmente para los jóvenes'.

De esta forma, SEO/BirdLife llevará a la UNESCO el mensaje de "democratizar la acción ecológica" y reclamará que toda la ciudadanía disponga de herramientas para mitigar la crisis climática y adaptarse a sus impactos.

El Foro reunirá a cerca de 150 jóvenes líderes de casi 140 países, en el marco de la 43ª Conferencia General de la UNESCO, que congregará del 30 de octubre al 13 de noviembre a los 194 Estados miembros de la organización.

Desde SEO/BirdLife, destacan que la presencia de Alejandro Quecedo supone un reconocimiento al liderazgo juvenil en la defensa del medio ambiente y la biodiversidad, así como al trabajo que la organización desarrolla en educación ambiental y participación de la juventud en la acción climática.

Quecedo ha señalado que "la voz de la juventud aporta salud democrática a estos procesos". "Somos una generación que no está atrapada por intereses políticos o económicos y que puede poner en el centro la urgencia climática y la justicia social", ha añadido.

El representante ha enfatizado en que esta edición de la Conferencia General se celebra en un momento "especialmente delicado" para el multilateralismo, con conflictos abiertos y una creciente dificultad para alcanzar y cumplir acuerdos internacionales.

"Si ya es complicado negociar acuerdos globales, lo es aún más en materia ecológica. Los compromisos climáticos, como el Acuerdo de París, carecen de mecanismos reales de implementación, y eso nos impide avanzar al ritmo que la ciencia exige", ha lamentado Quecedo.

En este contexto, defenderá la necesidad de mantener como mínimos no negociables los límites científicos señalados por la comunidad internacional, como el objetivo de no superar el aumento de 1,5°C de temperatura respecto a los niveles preindustriales o la protección de los límites planetarios definidos por el Instituto de Resiliencia de Estocolmo.

Asimismo, para Quecedo, la UNESCO ocupa un papel crucial al situarse en la intersección entre Ciencia, Cultura y Educación, que son tres pilares que considera esenciales para afrontar la actual crisis ecológica.

"La ciencia nos dice cuál es el problema, la cultura nos explica por qué no reaccionamos ante él y la educación nos da las herramientas para actuar. La UNESCO reúne esas tres dimensiones y por eso es un espacio clave para encontrar soluciones", ha explicado.

"La acción climática no puede quedar en manos de unos pocos. Debe ser accesible a toda la ciudadanía, con herramientas educativas y técnicas que permitan a las comunidades adaptarse y mejorar su resiliencia frente a los impactos del cambio climático", ha concluido Quecedo.