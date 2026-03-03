PRISA lanza su plan estratégico 2026-2029 para alcanzar los 1.120 millones en ingresos y los 240 millones de Ebitda

El presidente del grupo PRISA, Joseph Oughourlian. - EUROPA PRESS

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo PRISA ha presentado este martes su plan estratégico 2026-2029 en el que prevé aumentar ingresos hasta los 1.120 millones de euros y que el resultado bruto de explotación (Ebitda) se sitúe en 240 millones, con un margen del 21%.

Así lo ha explicado el presidente del grupo, Joseph Oughourlian, en una rueda de prensa junto a la vicepresidenta y CEO de PRISA Media, Pilar Gil, y el CEO de Santillana, Alberto Polanco.

En este sentido, el presidente ha destacado también que la generación de caja tendrá un recorrido positivo hasta alcanzar 100 millones de cash flow operativo al cierre del periodo, que contempla asimismo la reducción del apalancamiento, hasta situarse por debajo de 3x la ratio deuda neta/ebitda.

En su intervención, el presidente de PRISA ha asegurado que después de culminar plan de 2022-2025 PRISA está "en otra situación y tiene un futuro bastante interesante, tanto para los inversores como para los empleados", y sobre todo, para los oyentes y lectores.