Protección Civil afirma que preguntó a CCAA por disponibilidad de medios aéreos el 15 de agosto para "anticiparse"

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, ha señalado que preguntó el día 15 de agosto a las comunidades autónomas (CCAA) por los medios aéreos que tenían disponibles porque el organismo estatal estaba "trabajando desde la base de la anticipación", en previsión de un escenario "desfavorable".

"No voy a consentir que nadie intente reescribir la historia de la gestión que se ha hecho. La gestión está clara y el dato mata algunos relatos", ha señalado al término de la reunión del Comité Estatal de Coordinación (CECOD) contra los incendios, presidida de manera telemática por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la que han asistido representantes del resto de las instituciones miembros de este organismo.

Así se ha expresado al ser preguntada por un artículo publicado en 'El Mundo', en el que se habla de cómo el Gobierno preguntó por la "disponibilidad de medios aéreos" en las autonomías al quinto día de la ola de incendios, "con tres regiones ya devoradas".

Según ha puntualizado, lo que hizo Protección Civil el día 15 de agosto a las 9:54 horas fue solicitar a las autoridades de Protección Civil la disponibilidad de medios aéreos de extinción y transporte para que, en caso de necesidad, puedan ser ofrecidos a Asturias, Galicia, Castilla y León y Extremadura. "A partir de las 18:14 llegan de manera simultánea (...) 21:22, 22:23, 22:52, tres emisivas simultáneas pidiendo una lista innumerable de medios que necesitan", ha indicado Barcones.

Desde su punto de vista, "a lo mejor habría que preguntarse por qué no se anticiparon quienes estaban gestionando la emergencia en las CCAA". Tal y como ha recalcado, "cualquiera que se dedique a gestionar emergencias y sepa lo que se tiene entre manos sabe que mover bulldozers no se hace en diez minutos o que mover medios aéreos no se hace en cinco".