Protección Civil alerta por temporal de lluvia, vientos y nieve relacionado con la borrasca 'Joseph'

Vistas de Piedrafita do Cebeiro tras la nevada caída sobre la localidad, a 23 de enero de 2026, en Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha instado a extremar precauciones los próximos días por lluvia, viento y nieve relacionados con la borrasca de gran impacto denominada 'Joseph'. Además, debido al difícil pronóstico de este tipo de fenómenos, ha recomendado mantenerse informado de la evolución de los cambios meteorológicos en la Red de Alerta Nacional (RAN), así como del estado de las carreteras en la Dirección General de Tráfico (DGT).

En este sentido, ha recordado que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) tiene previsto que la Península se verá afectada por un episodio de inestabilidad atmosférica caracterizado por dos fases diferenciadas. La primera de estas abarca este lunes 26 y martes 27 y se caracterizará por precipitaciones cálidas asociadas a flujos del suroeste y sur, por lo que afectará principalmente a Galicia, el sistema Central y el suroeste de Andalucía.

Los acumulados más importantes para estos días se esperan en puntos del interior de Pontevedra y noroeste de Ourense, donde podrían superarse los 120 litros por metro cuadrado (l/m2) en 12 horas, así como en los litorales atlánticos gallegos y suroeste de Ourense, donde localmente se superarán los 80 l/m2.

El martes, junto al realce orográfico del sistema Central, lloverá también a barlovento de los principales sistemas montañosos de la mitad sur, en concreto, el sistema Central occidental y el arco Bético. Además, en el suroeste de Andalucía, el gran contenido en humedad de la masa de aire puede dar lugar a chubascos localmente fuertes cerca de los litorales. Al mismo tiempo, las temperaturas se mantendrán relativamente suaves, con ambiente templado en la mayor parte del territorio y el viento soplará de componente sur y suroeste con rachas moderadas.

La segunda fase, "más significativa", comenzará el miércoles 28 con la formación de una mesobaja que cruzará la Península de oeste a este y generá un descenso térmico marcado, en especial en la mitad norte, con caída de las temperaturas de 4 a 6ºC respecto al día anterior.

También se esperan precipitaciones generalizadas, que se concentrarán a barlovento de los sistemas montañosos de la mitad sur, principalmente en las sierras de Grazalema y Ronda, donde los acumulados podrían ser significativos. Además, habrá nevadas en montañas y en amplias zonas de la meseta Norte.

Así, la cota de nieve descenderá de forma brusca, por lo que se situará entre 800-1.000 metros en el tercio norte durante las horas centrales del día. Se esperan nevadas significativas en todas las zonas montañosas de la mitad norte peninsular, con acumulaciones que podrían superar los 10-15 centímetros en 24 horas por encima de 1.200 metros sin descartarse en zonas de la meseta norte, con acumulados débiles, inferiores a 5 centímetros.

Sin embargo, para esta jornada, AEMET ha destacado la fuerza del viento, con rachas muy fuertes generalizadas en amplias zonas del territorio, intensas a sotavento de los sistemas montañosos de la mitad sur. Las rachas más importantes se esperan en el sureste peninsular y, sobre todo, en el mar de Alborán, donde se prevé que superará los 100 km/h. Durante la segunda mitad del día, el núcleo de vientos más intensos se desplazará hacia el este y afectará también a Baleares.

AEMET ha matizado que aún persiste incertidumbre en la intensificación de esta mesobaja, ya que su desarrollo depende críticamente de su posicionamiento en el flanco izquierdo de la corriente en chorro. Por ello, podrían darse pequeñas variaciones en su trayectoria que modifiquen significativamente la distribución e intensidad de las precipitaciones y nevadas.

Aunque el episodio perderá intensidad el jueves 29, todavía persistirá cierta inestabilidad residual, especialmente en áreas montañosas del norte y en el Cantábrico oriental. Las temperaturas comenzarán a recuperarse lentamente y el viento amainará, mientras que las nevadas quedarán restringidas a zonas de montaña, con cota ascendiendo a 1.200-1.400 metros.

No obstante, AEMET ha señalado que existe una elevada incertidumbre en la intensidad y trayectoria de la mesobaja y de su posicionamiento respecto al flanco izquierdo de la corriente en chorro. En cualquier caso, ha recomiendado un seguimiento detallado de las actualizaciones, en especial respecto a precipitaciones intensas y cota de nieve.

Por todo ello, Protección Civil ha pedido, en caso de que se vaya a conducir, disminuir la velocidad, extremar las precauciones, no detenerse en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua y circular preferentemente por carreteras principales y autopistas. Además, en caso de lluvias torrenciales, ha recomendado no atravesar los tramos inundados con el vehículo ni a pie y alejarse de ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas.

Ante los fenómenos costeros y fuertes vientos, ha asegurado que conviene asegurar puertas, ventanas y todos aquellos objetos que puedan caer a la vía pública y alejarse de cornisas, árboles, muros o edificaciones en construcción o grúas que puedan desprenderse. Asimismo, en caso de estar en zonas marítimas, aconseja procurar alejarse de la playa y de otros lugares bajos que se puedan ver afectados por las elevadas mareas y oleajes.

En caso de que sea necesario conducir, Protección Civil pide prestar mucha atención, con especial cuidado por las placas de hielo. También señala que es útil llevar ropa de abrigo y un teléfono móvil con batería de recambio y cargador de automóvil. En caso de quedar atrapado en la nieve, se aconseja permanecer en el coche, con la calefacción puesta, renovar cada cierto tiempo el aire e informar de cualquier incidente.

Por último, en presencia de nieve o hielo, ha aconsejado no adelantar, salvo que se trate de vehículos extremadamente lentos, que se disponga de amplio espacio libre al frente y hacerse ver mediante la utilización correcta del alumbrado.