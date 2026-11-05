Protección Civil alerta por temporal de lluvias en Canarias y la Península desde mañana hasta al menos el martes

Archivo - Personas con paraguas por las calles de Málaga, a 29 de octubre de 2024, en Málaga, Andalucía (España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría General de Protección Civil y Emergencias ha lanzado este jueves una alerta por un temporal que alcanzará la Península y Canarias, con chubascos fuertes o muy fuertes, persistentes y acompañados de tormenta, rachas de viento muy fuertes y temporal marítimo en el oeste peninsular. Este episodio se extenderá desde el viernes 6 de noviembre hasta, al menos, el próximo martes 10.

La alerta se basa en la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que ha explicado este jueves en una nota informativa que el episodio estará provocado por una borrasca que se profundizará al oeste de las Azores y se acercará al noroeste peninsular a comienzos de la próxima semana.

Las precipitaciones podrían causar inundaciones locales y crecidas de ríos, aunque la incertidumbre sobre la posición de la borrasca impide precisar las zonas más afectadas. AEMET espera precipitaciones en el oeste de Canarias durante la mañana del viernes, que serán localmente fuertes en La Palma, y no descarta que estas lluvias intensas afecten también a las demás islas occidentales.

Al final del día entrará el primer frente por el noroeste peninsular, con chubascos que podrán ser localmente fuertes en el oeste de Galicia. Asimismo, prevé rachas de viento localmente muy fuertes en zonas altas de Galicia y en la cordillera Cantábrica.

A últimas horas del sábado, llegarán chubascos fuertes o muy fuertes, acompañados de tormenta, al oeste de Canarias. Estos se extenderán durante el domingo al resto del archipiélago. Entre el domingo y el martes, entrarán sucesivos frentes por el oeste peninsular, con chubascos fuertes o muy fuertes, tormentas y vientos del sur y suroeste, con rachas muy fuertes en el oeste de Galicia y zonas altas.

De acuerdo con la previsión, los mayores acumulados se registrarán en zonas expuestas a los vientos ábregos, como el suroeste de Andalucía y Extremadura, Gredos y la vertiente atlántica de Galicia, donde las precipitaciones podrán ser fuertes o muy fuertes, además de persistentes. Asimismo, el organismo estatal ha apuntado a la posibilidad de que las lluvias afecten también a las vertientes cantábrica y mediterránea, pero de forma más dispersa y ocasional.

CIRCULAR PREFERENTEMENTE POR CARRETERAS PRINCIPALES Y AUTOPISTAS

En este marco, Protección Civil recomienda a los conductores reducir la velocidad, extremar las precauciones y evitar detenerse en zonas por las que pueda discurrir una gran cantidad de agua. Si es necesario viajar, aconseja circular preferentemente por carreteras principales y autopistas.

Ante la posibilidad de tormentas súbitas y lluvias intensas, también insiste en prestar atención al lugar donde se aparcan los vehículos. El rápido ascenso del nivel del agua puede dañar y arrastrar los vehículos estacionados en zonas inundables, causar daños a bienes ajenos y obstaculizar el flujo natural de la corriente.

Si comienza a llover de forma torrencial, advierte del riesgo de inundación y recomienda no atravesar tramos inundados, ni en vehículo ni a pie, ya que se desconoce qué puede haber bajo el agua. En estas circunstancias, aconseja dirigirse a los puntos más altos de la zona y no intentar salvar el automóvil en medio de una inundación.

A quienes se encuentren en el campo les aconseja alejarse de ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas, evitar los vados inundados y buscar refugio en los puntos más elevados del entorno.

PROTEGERSE DE LOS RAYOS Y DEL VIENTO

Además, advierte de que el peligro de las tormentas para las personas se concentra, fundamentalmente, en campo abierto. No obstante, en los núcleos urbanos también existe riesgo de caída de rayos, por lo que aconseja situarse cerca de los edificios para protegerse. En las viviendas, recomienda evitar las corrientes de aire, mientras que, si se está conduciendo, señala que un vehículo cerrado puede servir como refugio.

Si la tormenta sorprende en el campo, aconseja no correr ni permanecer en lugares elevados, como las cimas de las colinas, las crestas o las divisorias. Asimismo, recomienda no refugiarse bajo los árboles y mantenerse alejado de alambradas y objetos metálicos.

Ante los fuertes vientos, Protección Civil recomienda asegurar puertas, ventanas y cualquier objeto que pueda caer a la vía pública, así como mantenerse alejado de cornisas, árboles, muros, edificaciones en construcción y grúas que puedan desprenderse o desplomarse. Asimismo, aconseja no subir a los andamios sin las medidas de protección adecuadas.

En carretera, pide extremar las precauciones, especialmente al salir de túneles, durante los adelantamientos y al cruzarse con vehículos pesados en vías de doble sentido. También recomienda prestar atención a la posible presencia de obstáculos en la calzada.

EVITAR ACERCARSE AL MAR PARA FOTOGRAFIAR EL OLEAJE

En las zonas costeras, recomienda alejarse de las playas y de otros lugares bajos que puedan verse afectados por las mareas elevadas y el fuerte oleaje asociado a los vientos intensos. Asimismo, aconseja evitar estacionar vehículos en áreas expuestas al oleaje.

El organismo advierte de que, en estas circunstancias, el mar puede adquirir condiciones extraordinarias y arrastrar a quienes se encuentren cerca de la orilla. Por ello, insiste en no poner en riesgo la vida para contemplar o captar imágenes del fuerte oleaje.