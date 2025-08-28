Protección Civil cree que las próximas 24 horas "son definitivas" en el control de 14 incendios que siguen activos

La directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, informa sobre el desarrollo del Comité Estatal de Coordinación (CECOD) contra los incendios. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Protección Civil considera que las próximas 24 horas "son definitivas" para el control de la mayoría de los 14 incendios forestales que siguen activos en la Península y que se puedan consolidar avances en los fuegos de Porto (Zamora) y La Igüeña (León). Así lo ha expresado la directora general del organismo público, Virgina Barcones, que ha expresado su optimismo ante la previsión de condiciones meteorológicas favorables a lo largo de este jueves.

Según el balance ofrecido por Protección Civil, en estos momentos permanecen 14 incendios forestales activos. Del total de fuegos, seis permanecen estabilizados y seis controlados.

Dentro de los incendios que están ya en situación operativa uno, aunque todavía están activos, figuran los dos de Galicia, tanto a Pobra do Brollón (Lugo) como el de Carballeda de Valdehorras (Orense).

En lo que respecta a Castilla y León, continúa sin novedad el incendio forestal de Yeres (León) en el que la situación "es de completa estabilidad" y el incendio de Barniedo de la Reina y de Garaño cuya evolución sigue siendo favorable. Por otra parte, el incendio de Porto, en Zamora, continúa activo pero está contenido dentro de las líneas de defensa y en la zona de La Baña hay "cierta actividad pero contenida dentro de la línea de defensa de máquinas donde se va a continuar activamente trabajando".

El incendio "más desfavorable" actualmente es el incendio de Igueña "como consecuencia de las importantes rachas de viento".

En Asturias, la evolución también "es favorable", concretamente en los fuegos de Cangas de Narcéa y Somiedo. Respecto al de Ibias, un incendio con un comportamiento convectivo y alto potencial de succión, se ha experimentado también mejoría y se espera evolución favorable en próximas horas.