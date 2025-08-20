Protección Civil habla de "escenario más favorable", con 21 incendios en situación 2 y menos activaciones de la UME

La directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, informa a los medios del desarrollo del CECOD, a 18 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, ha destacado que este miércoles se está desarrollando un "escenario más favorable" ante la oleada de incendios que asola España desde principios de agosto ya que el número de fuegos en situación operativa 2 se mantiene en 21, mientras que las peticiones de activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han descendido.

"Nos presentamos ante un escenario más favorable ante la evolución de los incendios, basándonos en ese principio de que se mantiene estable el número de incendios pero baja el número de activaciones de la UME", ha señalado al término de la reunión del Comité Estatal de Coordinación (CECOD) contra los incendios, presidida de manera telemática por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la que han asistido representantes del resto de las instituciones miembros de este organismo.

En concreto, Barcones ha explicado que han tratado "de manera particulariza" los incendios de Seadur Larouco (Ourense), Porto (Zamora), Oímbra - Xinzo de Limia (Ourense) y Barniedo de la Reina - Boca de Huérgano (León), fuegos a cuya evolución "hay que prestar una especial atención".

A su vez, ha señalado que la situación en Jarilla (Cáceres) sigue siendo compleja, donde ha habido condiciones meteorológicas "favorables", pero donde han continuado las rachas de viento que han complicado la extinción del mismo.

LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS MEJORAN "PROGRESIVAMENTE"

El jefe de Departamento de Producción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Francisco Javier Rodríguez, ha explicado que las condiciones meteorológicas han ido mejorando "progresivamente". Así, las temperaturas máximas para este miércoles y jueves serán más acordes a la segunda mitad de agosto, e incluso estarán un poco por debajo de lo normal para estas fechas, "lo que debería ayudar a las labores de extinción".

Además, se han registrado precipitaciones en el norte de Galicia y en las comunidades cantábricas este lunes y el martes, que continuarán este miércoles y jueves. En este sentido, se han sucedido tormentas acompañadas con lluvia tanto el lunes como el martes en el este peninsular y van a continuar produciéndose esta tarde en zonas de Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares, así como en Cataluña y Baleares durante esta próxima madrugada.