Protección Civil pide limitar la exposición al sol y vigilar a personas mayores en la ola de calor que empieza el martes

Mujer abanicandose en Zaragoza - EUROPA PRESS

MADRID 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría General de Protección Civil y Emergencias ha recomendado limitar la exposición al sol y vigilar a personas mayores y enfermas y aquellas que vivan solas durante la ola de calor que, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), comenzará el próximo martes, 21 de julio, con máximas de hasta 45 grados.

En concreto, la Aemet ha avisado de la llegada de una ola de calor que comenzará previsiblemente el martes 21 de julio y se prolongará, al menos, hasta el jueves 23, con temperaturas que podrán superar localmente los 45 grados en el tercio sureste peninsular.

Según la Aemet, el episodio afectará principalmente al tercio suroriental de la Península, el valle del Guadalquivir, el valle del Ebro, las depresiones del nordeste, los valles pirenaicos y el interior de Mallorca.

La Aemet advierte de un nivel de peligro importante durante las horas centrales del día, especialmente para las personas vulnerables y quienes realicen actividades al aire libre. También prevé noches muy cálidas, un riesgo extremo de incendios forestales y la posibilidad de tormentas secas de evolución en zonas de montaña.

En ese contexto, Emergencias ha recomendado también a la ciudadanía mantenerse en lugares bien ventilados, ingerir comidas ligeras y regulares, ricas en aguas y sales minerales, como frutas y hortalizas; beber frecuentemente agua o líquidos, vestir con ropa de colores claros, cubriendo la mayor superficie de piel posible y la cabeza; y evitar ejercicios físicos prolongados en las horas centrales del día.

PREVENCIÓN DE INCENDIOS

Además de estas recomendaciones a la ciudadanía para paliar los efectos del calor, Protección Civil y Emergencias también ha dejado en un comunicado una batería de recomendaciones para prevenir los incendios forestales.

Entre otros puntos, ha instado a prestar especial atención a las normas de la comunidad autónoma sobre prevención de incendios y periodos autorizados para realizar quemas de rastrojos, así como evite arrojar cigarrillos, basuras y, especialmente, botellas de vidrio que hacen efecto lupa con el sol, habida cuenta que las negligencias provocan gran parte de incendios forestales.

A su vez, se recomienda no encender fuegos u hogueras en el monte y terrenos próximos y acampar sólo en zonas autorizadas, puesto que éstas cuentan con medidas de protección frente a un posible incendio y es más fácil la evacuación.

En caso de descubrirse el fuego en su inicio, Emergencias pide avisar al 112 inmediatamente. En caso de ser sorprendido por un incendio, evitar penetrar en el monte o bosque. Por último, se recomienda ir siempre por zonas de gran visibilidad y libres de combustible y en caso de emergencia por incendio forestal, atender siempre las indicaciones de las autoridades competentes.