Protestantes contabilizan una decena de casos de abusos a mujeres en la Iglesia evangélica en España desde marzo de 2025

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Mesa Salmo 15, formada por líderes evangélicos españoles y que cuenta con el apoyo de entidades como la Alianza Evangélica Española o Protestante Digital, ha contabilizado "aproximadamente una decena" de casos de abusos a mujeres por parte de pastores evangélicos desde marzo de 2025, y se están movilizando para acabar con la "cultura del silencio" y crear una entidad independiente que investigue estos casos que consideran que son solo "la punta del iceberg".

"A nivel mundial están surgiendo cada vez más casos, se comprueba que ha habido un silencio cómplice, no ha habido mecanismos control", ha señalado el director general de Protestante Digital, Pedro Tarquis, este miércoles, en una rueda de prensa en Madrid, junto a la entidad internacional GRACE (siglas de 'Godly Response to Abuse in the Christian Environment' o 'Respuesta compasiva al abuso en el entorno cristiano') que entrena, equipa y educa a comunidades cristianas con el objetivo de prevenir y responder a los casos de abusos, incluyendo la atención a las víctimas.

Según ha precisado la fundadora y presidenta de la Plataforma Seneca Falls y coordinadora del grupo de trabajo de Mujer y Sociedad de la Alianza Evangélica Española (AEE), Asun Quintana, una de las líderes evangélicas que forma parte de la Mesa Salmo 15, ha explicado que, a raíz del caso de un pastor evangélico de Valencia acusado de abusos por una veintena de mujeres, han recibido otras 35 denuncias contra otros pastores evangélicos a través de su proyecto Voz de Agar, para información y aesoramiento a mujeres que sufren volencia.

"Desde este caso famoso dentro de la Iglesia evangélica, que saltó en el mes de marzo de 2025, hemos recibido solamente en Voz de Agar unas 30 ó 35 denuncias en unos meses. Todas están siendo tratadas orientadas, cuidadas, y no todas se atreven ni siquiera a escribir, es la punta del iceberg", ha avisado Quintana, al tiempo que ha aclarado que, de esta treintena de casos, "aproximadamente una decena" de ellos habrían ocurrido en España.

En cuanto al perfil de las víctimas, desde Mesa Salmo 15 han explicado que suelen ser mujeres vulnerables, migrantes, sin familia cercana o que se han divorciado y están atravesando una crisis.

"La sociedad no percibe la asimetría tan bestial que hay entre el líder espiritual y la víctima. Entra hasta el fondo de la vida de la víctima, yo diría incluso que a veces más que el sacerdote. La persona le abre su vida, se deja guiar, inspirar, es su maestro. Y una vez que está dentro, va cogiendo sus emociones, le dice 'esto es secreto' y empieza a pasar una raya roja", ha explicado Quintana.

REFORMAR LA LEY PARA INCLUIR UN AGRAVANTE DE ABUSO SEXUAL

Por ello, desde Mesa Salmo 15 han solicitado reformar la ley para incluir un agravante de abuso sexual por parte de líderes espirituales y han pedido reunirse con el grupo parlamentario popular --reunión prevista para este jueves-- y el grupo parlamentario socialista para presentarles su propuesta.

En el borrador sugieren mencionar de forma específica el abuso por parte de líderes espirituales o bien añadirlo de forma genérica ampliando el concepto de abuso sexual por parte de personas "con autoridad".

En concreto, plantean añadir en la ley que "cualquier conducta sexual sin consentimiento a un adepto o feligrés por parte de un líder espiritual (sacerdote, pastor u otro cargo de autoridad eclesial, espiritual o religiosa)" se considere "agresión sexual", castigada por el Código Penal, especificando "que cuando existe una relación sexual sin oposición explícita, pero mediada por abuso de autoridad o manipulación, el consentimiento se considere viciado y, por tanto, inválido".

La portavoz de la Red Colombiana contra los abusos en espacios de fe, Lina Montoya, ha indicado que los líderes espirituales empiezan a manipular a sus víctimas asegurándoles que hacen lo mejor para ellas, que son revelaciones de Dios y les insisten día tras día. "Les dicen: 'Dios me está revelando cosas', sacan cosas del contexto bíblico y las tergiversan para que las personas se sienta sin argumentos para hacer resistencia", ha explicado.

Uno de los problemas, según han precisado desde Mesa Salmo 15 es la infradenuncia, ya que aseguran que muy pocas se atreven a denunciar ni dentro de la Iglesia evangélica ni ante la Policía ya que "es complicado reunir pruebas" y temen ser "revictimizadas".

REUNIÓN CON LA FISCAL DE SALA DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER

En este contexto, este martes se han reunido con la Fiscal de Sala Delegada de Violencia Sobre la Mujer, María Eugenia Prendes, para trasladarle esta situación. Según han indicado, Prendes se mostró sorprendida por este "área ciega" y comentaron la posibilidad de que la entidad independiente que investigue estos casos (similar a GRACE) remita sus informes a la Fiscalía para que se pueda abrir, llegado el caso, una investigación de oficio.

El director de Respuesta Institucional de GRACE y exfiscal estatal especializado en abuso sexual infantil, violencia doméstica y explotación online, Robert Peters, ha señalado que "la oportunidad que está teniendo el pueblo evangélico en España ahora es una oportunidad que se desperdició hace 20 años en EEUU porque estaban apuntando con el dedo a la Iglesia católica pero no se miraron a sí mismos".

"El resultado han sido 20 años de escándalos en el mundo evangélico en EEUU. La Iglesia evangélica en España puede tomar una decisión distinta", ha precisado Peters.

Por su parte, la directora ejecutiva de GRACE, Laura Thien, trabajadora social clínica experta en tratamiento del trauma para supervivientes de abuso y otras formas de violencia, ha advertido de que "la cultura del silencio no provee un espacio seguro para poder denunciar".

"Tanto el contexto cristiano como el Código Penal deben actualizarse para que cuando la víctima decida exponerse pueda tener un lugar seguro dentro de la Iglesia pero firmemente apoyada por el Código Penal. A la vez eso crea un espacio seguro para otras víctimas. Estamos intentando trabajar hacia ese cambio cultural", ha subrayado.