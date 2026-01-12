Protestantes proponen reformar la ley para incluir un agravante de abuso sexual por parte de líderes espirituales

Archivo - Imagen del interior de una iglesia protestante. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Mesa Salmo 15, formada por líderes evangélicos españoles y que cuenta con el apoyo de entidades como la Alianza Evangélica Española o Protestante Digital, ha solicitado una reunión con el grupo parlamentario popular y el grupo parlamentario socialista para proponer una reforma de la legislación española con el objetivo de incluir un agravante de abuso sexual por parte de líderes espirituales.

En el borrador de la propuesta que quieren trasladar a los grupos parlamentarios, a la que ha tenido acceso Europa Press, sugieren, bien mencionar de forma específica el abuso por parte de líderes espirituales, bien añadirlo de forma genérica ampliando el concepto de abuso sexual por parte de personas "con autoridad".

Según la primera propuesta, los representantes evangélicos sugieren añadir en la ley que "cualquier conducta sexual sin consentimiento a un adepto o feligrés por parte de un líder espiritual (sacerdote, pastor u otro cargo de autoridad eclesial, espiritual o religiosa)" se considere "agresión sexual", castigada por el Código Penal, especificando "que cuando existe una relación sexual sin oposición explícita, pero mediada por abuso de autoridad o manipulación, el consentimiento se considere viciado y, por tanto, inválido".

Esto se traduce, según indican, en "un delito de agresión sexual agravada" porque "la ley protege la libertad sexual frente a cualquier forma de presión o abuso de poder".

Además de la pena de prisión, los protestantes plantean que los tribunales puedan imponer la "inhabilitación especial" para ejercer el liderazgo espiritual con respaldo oficial durante un tiempo determinado, y que el condenado deba "indemnizar a la víctima por daños morales y psicológicos".

Otra opción que proponen es "adoptar la legislación francesa que no especifica pero sí amplía el concepto de abuso en puestos de autoridad". Consideran que esta opción es "preferible" por "no estigmatizar de forma específica al liderazgo espiritual".

También destacan la Ley About-Picard diseñada para combatir situaciones de manipulación sectaria que, según señalan, aunque "no menciona explícitamente la sujeción espiritual", esta "puede deducirse de los hechos (dependencia psicológica hacia el líder o guía espiritual)".

Mesa Salmo 15 surgió hace un año y medio con el objetivo de "afrontar la realidad de los casos de abuso sexual en iglesias evangélicas en España", casos "puntuales" pero que, según advierten, son "cada vez más frecuentes y plantean la necesidad de ir más allá de los protocolos de prevención que se han trabajado y aplicado".

Entre las acciones que han impulsado, además de la propuesta de modificación de la ley, la plataforma ha publicado un manifiesto titulado 'Por una iglesia íntegra, justa y restauradora' y ha trabajado en la "tarea de sensibilizar, formar y trabajar en protocolos con las iglesias, así como abordar casos concretos de abuso", según indican.

Asimismo, han organizado una visita a España de la entidad internacional GRACE (siglas de 'Godly Response to Abuse in the Christian Environment' o 'Respuesta compasiva al abuso en el entorno cristiano') que entrena, equipa y educa a comunidades cristianas con el objetivo de prevenir y responder a los casos de abusos, incluyendo la atención a las víctimas. La visita está prevista del 20 al 23 de enero de 2026 e incluirá una jornada intensiva de formación para líderes de iglesia.