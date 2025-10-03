Provida se oponen al blindaje del aborto: "Nos lleva a la cima de las civilizaciones más crueles y retrógradas"

Archivo - Decenas de personas durante la Marcha Sí a la Vida, a 23 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones provida han alertado de que el blindaje del aborto en la Constitución, propuesto este viernes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lleva a España "a la cima de las civilizaciones más crueles y retrógradas".

"Esto nos lleva a la cima de las civilizaciones más crueles, retrógradas y además, suicidas", ha advertido la presidenta de la Federación de Asociaciones Provida y coordinadora de la Plataforma Sí a la Vida, Alicia Latorre, en declaraciones a Europa Press.

A su juicio, "un gobierno no debe utilizar su poder para hacer legal la injusticia y el delito, ni para subvencionando y promover que se quite la vida a los inocentes".

Latorre considera que, con esta propuesta, "se quiere cerrar la puerta a que la ley del aborto pueda cambiarse", una norma que, según añade, "va contra el derecho natural, el sentido común y cualquier conciencia honesta".

Si bien, ha avisado de que "ninguna ley cambia la realidad de lo que es un aborto y sus secuelas" y ha insistido en que "nada justifica el ocultamiento de la verdad de procedimiento, la impunidad de los actos de crueldad ni la persecución a quienes ayudan".

"UN RETROCESO HISTÓRICO"

Por su parte, el presidente de la Fundación +Vida, Álvaro Ortega, ha subrayado que "la Constitución Española nació para proteger la dignidad de todas las personas" y que "incluir el aborto sería una incoherencia histórica" pues sería "pasar de un pacto de vida y de convivencia a un pacto de la cultura del descarte".

"Ninguna ley ni reforma puede legitimarse si deja de proteger al más débil e indefenso, en este caso el concebido. Convertir el aborto en un derecho fundamental rompería con los principios más básicos de justicia y supondría un retroceso histórico y sin precedentes en la defensa de los derechos humanos", ha remarcado Ortega a Europa Press.

A su juicio, es una "obligación moral colectiva" preservar la vida humana y "no concederle un valor variable según coyunturas políticas".

Por ello, frente al aborto, Ortega ha pedido "una Ley de Apoyo a la Maternidad de manera urgente, que garantice la protección de la maternidad ante situaciones vulnerables y que ayude a las mujeres embarazadas con dificultades".

"Estamos a la cola en Europa en ayudas a la maternidad y en el fomento de la natalidad. El Gobierno debería preocuparse por el relevo generacional y el futuro de las pensiones. Esto es lo que nos preocupa verdaderamente a los jóvenes, en lugar de ofrecernos como única solución acabar con la vida de un hijo ante un embarazo imprevisto", ha enfatizado.

El anuncio de Pedro Sánchez se ha producido tras la polémica por la iniciativa de Vox aprobada en el Ayuntamiento de Madrid con el apoyo del PP para obligar a informar a las mujeres embarazadas que se plantean abortar del 'síndrome post aborto'. El Ejecutivo quiere "impedir" que las mujeres que deseen interrumpir su embarazo reciban "información falsa o engañosa" o "sin evidencia científica".

Según la Fundación Redmadre, las mujeres que tras un aborto solicitan apoyo de la organización, "en ocasiones presentan síntomas similares al estrés post traumático".

"La decisión de abortar tiene consecuencias graves para el hijo, que no nace, y puede tener consecuencias físicas y psicológicas para la madre, que debería conocerlas", ha indicado la directora general de Redmadre, Amaya Azcona.

Además, ha advertido de que esta decisión puede "desencadenar o exacerbar condiciones de salud mental preexistentes o provocar situaciones nuevas e impredecibles".

Por su parte, Abogados Cristianos ha anunciado que está estudiando "acciones judiciales" contra la ministra de Sanidad y "cuantos nieguen públicamente la existencia de secuelas psicológicas en las mujeres que abortan".

Según destaca la asociación de juristas, "de la mano de una mujer con daños psicologicos después de un aborto voluntario", lograron "que el Tribunal Supremo condenase a la Asociación que agrupa a la mayor parte de los centros de aborto de España por publicidad engañosa al ocultar dichas secuelas a las mujeres".

"UNA CORTINA DE HUMO"

También la Fundación NEOS, impulsada por Jaime Mayor Oreja, ha manifestado su "rechazo y preocupación" por la pretensión del Gobierno de convertir el aborto en un derecho constitucional, y considera que esta propuesta "es una nueva cortina de humo para desviar la atención de los gravísimos casos de corrupción que afectan al entorno del presidente y a su partido".

"No existe un derecho a matar ya que la vida humana es el primer y más fundamental de los derechos, sin el cual ningún otro puede ser garantizado. Por lo tanto, pretender crear artificial y maliciosamente un supuesto y antinatural derecho al aborto con rango constitucional, supone una gravísima perversión jurídica y moral, y una agresión directa a la dignidad humana, el orden constitucional y la conciencia cívica de los españoles", ha aseverado.

Desde Hazte Oír también consideran que es una "táctica" de Sánchez para "desviar la atención" y han advertido tanto al presidente del Gobierno como al alcalde de Madrid "que el aborto puede provocar no sólo graves daños físicos (perforaciones de útero, esterilidad, etc.), sino también graves daños morales y psicológicos".