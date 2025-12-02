El proyecto 'Secanos Vivos' de SEO/Birdlife recupera en tres años 144 aves en peligro y vulnerables en fincas agrícolas

Jose Eugenio Gutiérrez, Asunción Ruiz, Beatriz Arroyo, Miguel Gonzalez y Pedro Rey. - SEO/BIRDLIFE

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Secanos Vivos', puesto en marcha por SEO/Birdlife en 2022, ha logrado recuperar en estos tres años 144 aves en peligro y vulnerables en fincas donde hay actividad agrícola gracias a una estrategia de conservación que, en colaboración con agricultores, ha demostrado "ser rentable", como ha explicado la ONG este martes en rueda de prensa.

De este modo, se han recuperado especies consideradas "en peligro" en el Libro Rojo de las Aves de España 2021, como la alzacola rojizo, carraca europea, los sisones o los gangas ortega (en la Península), así como algunas clasificadas en estado "vulnerable", como las gangas ibéricas.

Para alcanzar estos resultados, 'Secanos Vivos' ha contado con el apoyo de una treintena de agricultores, además de implementar medidas de conservación en más de 500 hectáreas y tener la colaboración de 14 empresas, junto a equipos científicos de SEO/Birdlife, la Universidad de Jaén, la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), la Universidad de Zaragoza y del Consejo Superior de Investigación Científica (CSIC).

Cada finca ha contado con un Plan de Actuación Agroambiental, que ha incluido medidas como cubiertas vegetales y manejo de la flora, rotaciones e introducción de leguminosas, revegetación de lindes, márgenes y zonas improductivas, refugios de fauna (cajas nido, posaderos, etc.), reducción del laboreo, prácticas de conservación de suelo y biofertilización (sin pesticidas).

Así, el proyecto --que tiene el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)-- ha logrado mejorar hasta el 6% la biodiversidad en las fincas participantes en sus tres años de actividad, lo que demuestra que "otra economía, donde se pone valor al campo y a los servicios ecosistémicos, es posible", como ha apuntado en rueda de prensa el subsecretario del MITECO, Miguel Ángel González.

En esta línea, ha mencionado que el proyecto no solo beneficia la rentabilidad de las fincas y las personas, al crear empleo --gracias al turismo y la ornitología--, sino que también impulsa la conservación de especies, la mitigación del cambio climático y el secuestro de CO2. Asimismo, ha recordado que debido esta "intersección", el proyecto cuenta con financiación europea desde los fondos NextGenUE.

'Secanos Vivos' se puso en marcha siguiendo la línea del proyecto 'LIFE Olivares Vivos' (de 2015) y ha contado con 30 fincas participantes (20 de cereal y 10 de vino). Así, se han analizado dos tipos de parcelas: unas demostrativas, donde implementaron estrategias de conservación y otras de control, donde no ha cambiado la actividad agraria, como ha explicado el catedrático de ecología de la Universidad de Jaén, Pedro Rey.

El experto ha señalado que han comparado la "deuda ambiental" --el impacto que cada actividad antrópica conlleva-- y en qué medida cada acción la compensa. Así, si "un hotel de abejas, por ejemplo, reduce esta deuda, se puede concluir que esa medida funciona para esa finca", ha explicado.

Para hacer seguimiento de los resultados, la directora del Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos (IREC), Beatriz Arroyo, ha detallado que han realizado inventarios de flora arvense, muestreos de artópodos (como insectos polinizadores), censos de avifauna asocidad a secano, mediciones de servicios ecosistémicos (salud del suelo o depredación de plagas).

Acciones como la restauración de vegatación de pastizal se posicionan entre las más efectivias para capturar carbono --entre 1,23 y 4,34 toneladas al año (tCO2eq/año)--, aunque la capacidad de captura de la fertilización reducida varía según el timpo de cultivo: para el cereal oscila entre 0,32 y 2,51 tCO2eq/año, mientras que para el viñedo está entre 0,26 y 1,72 tCO2eq/año.

Sin embargo, este modelo también busca ser escalable y, para ello, Rey ha apuntado que han creado tres indicadores unificados para cuantificar el impacto en cada medida: abundancia (número de ejemplares de la especie), grupos funcionales (identificados en la red trófica del lugar) y diversidad, a través de fichas analógicas que los agricultores rellenan.

RENTABILIDAD EN GRAN PARTE DE LAS FINCAS

En cuanto a viabilidad económica, "depende de las prácticas, pero este modelo ha demostrado ser rentable en gran parte de las fincas", como ha apuntado por su parte el profesor en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza, José Ángel Ansón, a partir de una encuesta que ha desarrollado el proyecto y un análisis de la Red Contable Agraria Nacional (RECAN) y de Estudios de Costes y Rentas de las Explotaciones Agrarias (ECREA).

En este estudio, ha comparado la evolución histórica entre 2020 y 2023 con la rentabilidad post-implementación de medidas en 2024. De esta forma, el vino tiene "márgenes amplios" y ha podido asumir el coste añadido de la sostenibilidad, gracias a sus sellos de buenas prácticas, cercanía con el consumidor y al enoturismo, mientras que los cereales tienden a tener una viabilidad menor.

Para Ansón, el sector de los cereales "aún depende de subvenciones y precios volátiles", por lo que ha recomendado prácticas que reducen costes, como la reducción del laboreo, la incorporación de leguminosas o el aprovechamiento de ecoregímenes. Así, la "clave" para consolidar el modelo de 'Secanos Vivos' radica en "la diferenciación, la gestión activa de servicios ecosistémicos, diversificar y crear un sello".

Por ello, el proyecto también tiene previsto diseñar un sistema de certificación basado en los índices unificados de deuda ecológica, con el que pretende conseguir más visibilización y que su propuesta "se mantenga en el tiempo", como ha apostillado.

Por su parte, la profesora de la UPM, Ana Iglesias, ha enfatizado en que "el éxito del proyecto se debe a la colaboración con los agricultores", quienes escogieron las medidas que querían implementar desde un cátalogo de actuaciones y recomendaciones desarrollado por Secanos Vivos.

En este sentido, Arroyo ha hecho un llamado a reforzar estas prácticas con leyes para que los agricultores tengan más predisposición para implementar y mantener un "mosaico variado" de medidas. Por ejemplo, ha afirmado que los barbechos de larga duración tienen "enorme potencial" como sumidero de carbono y en acumulación de nutrientes.

En cualquier caso, los agricultores han manifestado su preocupación por la pérdida de beneficios, coste de mantenimiento y miedo a que la plantación de nuevos cultivos sea irreversible, por lo que ha hecho un llamamiento a que "la Política Agraria Común (PAC) apoye este modelo con compensaciones de costes de conservación e implemente índices de resilencia climática y diversidad para ayudar a garantizar una verdadera transición agraria ecológica".