El PSOE defiende en el Congreso un "trabajo periodístico libre y sin censura" frente a "amenazas"

Archivo - Fachada del Congreso de los Diputados, a 5 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha registrado una proposición no de ley en el Congreso en la que insta al Gobierno a apoyar un "trabajo periodístico libre y sin censura" frente a amenazas, para su debate en la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales.

En concreto, los socialistas piden al Ejecutivo manifestar su apoyo "al desarrollo de un trabajo profesional periodístico libre y sin censura, en defensa de la convivencia y la democracia".

De la misma manera, llaman a "seguir apoyando el servicio público de comunicación audiovisual", frente a "las amenazas a las actualmente se enfrenta".

También aboga por "seguir preservando y fortaleciendo a las radio-televisiones públicas y entes territoriales" como "piezas fundamentales" del sistema democrático, ya que, según el PSOE, garantizan una "oferta informativa plural, imparcial, rigurosa y de calidad, cercanas a la realidad territorial y protegidas frente a injerencias indebidas".

Además, apuesta por impulsar las modificaciones legislativas "necesarias" que permitan "avanzar en la transparencia, el pluralismo y la independencia" de los medios de comunicación, "orientadas a prevenir la manipulación informativa y desinformación, así como a limitar situaciones de dependencia derivada de la opacidad en la propiedad de los medios de comunicación".

En la exposición de motivos de la iniciativa, el PSOE advierte de que "la extrema derecha amenaza con asfixiar económicamente a las corporaciones públicas de comunicación o ponerlas a su servicio al llegar al poder". En este sentido, alerta de que no es un fenómeno exclusivo de España y pone de ejemplo a Estados Unidos o Reino Unido.