El PSOE elogia que Junts no apoye la prohibición del burka presentada por Vox y se compromete a estudiar la suya

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patxi López, ha avanzado que su formación rechazará la proposición de ley de Vox para prohibir el velo integral (burka y niqab) en el espacio público pero, en cambio, sí estudiará el proyecto propio registrado por Junts que va en la misma dirección.

"Sé que Junts ha debido de presentar una propuesta en este sentido. La estudiaremos y abriremos ese debate", ha asegurado este martes López en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.

En este sentido, ha apostado por establecer un debate sobre el burka y el niqab "tranquilo y sereno": "Para algunas llevar el burka forma parte de esa expresión de la libertad religiosa y, por eso, tenemos que ser muy cuidadosos con estos asuntos y tener este debate tranquilo y serenos".

El socialista ha advertido de que, a veces, ciertas prohibiciones "lo que hacen es excluir de los espacios públicos a estas mujeres que en sí mismas ya soportan esas condicionantes machistas". Por ello, ha defendido incluir a estas mujeres en el debate: "Deberán de participar ellas mismas en el debate".

"¿Nos parece bien el burka? No. ¿Debiera haber un debate sobre ello tranquilo, sereno, razonable? Pues sí", ha manifestado el portavoz del PSOE, quien ha criticado a Vox por sus premisas "xenófobas, racistas y estigmatizadoras".

Para el portavoz socialista la demostración de que Junts "no ha comprado el marco de la extrema derecha es que, para no votar la de Vox, presenta una propia".

"Una propuesta que nace del racismo, de la criminalización, de la búsqueda del odio hacia el diferente no va a tener nunca el apoyo del Partido Socialista y esto es lo que pretende Vox con esta propuesta, está proponiendo que estigmaticemos, que criminalicemos a gente que ha venido a este país trabajando muchas de ellas, aportando a nuestro progreso, a nuestra economía, y que por el hecho de tener una religión distinta Vox los criminaliza. Son la gran amenaza de la civilización occidental, nada más y nada menos", ha alertado López.