PSOE e IU-ICV piden al Gobierno que dé marcha atrás a su reforma del aborto

Publicado 26/02/2015 8:16:50 CET

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) someterán este jueves y por primera vez a votación en la Cámara Baja la reforma que este mes ha presentado el PP en el Congreso, a través de una proposición de ley, sobre la vigente regulación del aborto y que hace obligatorio el consentimiento paterno para las jóvenes de 16 y 17 años a la hora de interrumpir voluntariamente su embarazo.

Se trata de dos planteamientos que ambos grupos parlamentarios han realizado en sendas propuestas de resolución presentadas tras el Debate del Estado de la Nación, que han sido recogidas por Europa Press, y que serán votadas este jueves en la Cámara Baja.

A juicio del PSOE, esta reforma legislativa implica a las mujeres más jóvenes de 16 y 17 años en "un extraordinario retroceso normativo, social e ideológico y las coloca en la clandestinidad, suprimiendo su derecho a decidir responsable, consciente y libremente sobre su sexualidad y maternidad".

Por eso, los socialistas solicita al Ejecutivo en el Congreso que dé marcha atrás en esta reforma, elimine la exclusión de lesbianas y mujeres solteras de las técnicas de reproducción asistida del sistema público de salud.

"No atentar contra los derechos fundamentales de las mujeres y, por lo tanto, no modificar de manera restrictiva la actual ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Sin que esta pueda ser modificada si no es para garantizar y ampliar los derechos reconocidos en el texto vigente", reza el texto de la propuesta de resolución de la Izquierda Plural.

En su opinión, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo es "irrenunciable", entra dentro de la libre decisión de las mujeres y debe garantizarse sin interferencias, sin condicionantes, sin tutelas y sin penalizaciones.

Así, defienden una ley que garantice la salud sexual y reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo que contenga como ejes básicos la prevención contra los embarazos no deseados, una educación sexual que recorra todos los estadios educativos, la coeducación real y efectiva, y la trasmisión de valores de igualdad entre mujeres y hombres.

"Apostamos por una ley que permita a las mujeres interrumpir su embarazo, respetando sus razones, sin restricciones y sin tutelas", apostillan.

Para ello ven "imprescindible" la regulación de la objeción de conciencia, sin que ésta pueda utilizarse como coartada de la clase sanitaria más reaccionaria dentro del sistema sanitario público. "Una ley que elimine el aborto voluntario del Código Penal tanto para las mujeres como para las y los profesionales sanitarios que lo practican", sentencia IU-ICV-CHA.