El PSOE llevará de nuevo al Congreso la bajada de la tasa máxima de alcohol al volante tras rechazarse este miércoles

Archivo - El diputado del PSOE Manuel Arribas interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 8 de octubre de 2024, en Madrid (España). El Congreso aborda hoy la toma en consideración de dos iniciativas legislativas, una Proposi - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE llevará de nuevo al Congreso la bajada de la tasa máxima de alcohol en la conducción después de que la Comisión de Interior de la Cámara Baja, con competencia legislativa plena, haya rechazado su Proposición de Ley para rebajarla de los actuales 0,5 gramos por litro de sangre a 0,2 (0,1 miligramos por litro de aire aspirado), con los votos en contra de PP, VOX, UPN y ERC.

"Por supuesto que volveremos a traerla. Hoy hemos vuelto a ver, otra vez, cómo el Partido Popular se ha alineado con los intereses económicos, dejando de lado al conjunto de la ciudadanía", ha manifestado a los medios el portavoz socialista, Manuel Arribas, al término de la Comisión.

Según ha defendido el diputado del PSOE, "esta ley afecta a todos los ciudadanos, a los que votan a la derecha, pero también a los que votan a la izquierda". "Hemos vuelto a perder la oportunidad de legislar en materia de seguridad vial. Hoy no era un debate político, ni mucho menos", ha insistido.

En este sentido, Arribas también ha lamentado "profundamente que también Esquerra Republicana se haya alineado en ese voto con el Partido Popular y con la extrema derecha de Vox".

"El PSOE volverá a traer esta ley y conseguiremos sacarla adelante, porque creemos que es de justicia social y porque creemos que los ciudadanos de nuestro país merecen salir seguros a las calles, salir seguros a las carreteras y ante una conducción negligente, bajo los efectos del alcohol, siempre tendrán enfrente al PSOE", ha declarado.

Preguntado por la postura de ERC que ha defendido que la ley socialista no servía para acabar con el problema de los accidentes en la carretera, el portavoz del PSOE ha contestado que "lo que sí que vale" es para que el que decida beber no coja el coche.

"Ellos pueden incluir cualquier otro factor en el debate para justificar su voto en contra, pero la realidad es que hoy han votado en contra de la reducción de la tasa de alcohol", ha insistido Arribas, que considera que "no es cuestión" de que se reduzca a 0,0 como reclamaba ERC y que es "una excusa para justificar su voto en contra".

De este modo, Arribas ha asegurado que la propuesta que llevarán al Congreso "será exactamente igual" que la que hoy ha rechazado el Congreso porque creen que "es justo que cuanto antes esta ley entre en vigor". "La medida es innegociable", ha remarcado, al tiempo que ha añadido que el PP no quería "retratarse" y que sus diputados "votasen sí a esta reducción bajo las presiones que llevaban sufriendo durante muchos meses por parte de estos lobbies y de estos sectores empresariales".

Finalmente, ha señalado que no cree "que hayan ganado los empresarios", sino que "ha perdido el conjunto de la ciudadanía española".

Tras conocerse el resultado de la votación, la directora de la Asociación por la prevención de accidentes de tráfico y ONG de atención a víctimas de accidentes (Aesleme), Mar Cogollos, ha dicho que se sienten "profundamente decepcionados porque una medida tan importante para la sociedad y las personas" que en ella viven no haya salido adelante.

"Una vez más la confrontación política afecta a una importante ley cuyo objetivo era reducir la siniestralidad vial por consumo de alcohol. España pierde una oportunidad histórica de avanzar como sociedad, bajando la tasa de alcohol, algo que, según numerosas encuestas apoya más de 70% de la población. Nos causa una tremenda tristeza la falta de perspectiva de los grupos parlamentarios y que no se unan para aprobar una medida que va a salvar vidas. Seguiremos luchando para conseguirlo", ha concluido.