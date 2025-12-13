El PSOE pide al Gobierno una línea de ayudas para promover que más pilotos se especialicen en emergencias como incendios

Archivo - El piloto de helicópteros Juan Cruz Nicolás Pastor vuela un helicóptero sosteniendo una Bambi Bucket, una bolsa con una capacidad de entre 800 - 1.000 litros en el Parque de Bomberos de Las Rozas, a 17 de agosto de 2021, en Madrid, (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados en la que pide que la Cámara Baja inste al Gobierno a abrir una línea de ayudas para fomentar la formación de profesionales del sector aéreo.

La iniciativa, registrada por los diputados Milena Herrera García y César Joaquín Ramos Esteban y los portavoces Javier Alfonso Cendón y Montse Mínguez García, explica que estas ayudas tendrán como objetivo la obtención de la licencia de piloto, en particular de piloto de helicóptero, para que después se especialicen en servicios esenciales como la lucha contra los incendios forestales (LCI), misiones de rescate (SAR) y transporte sanitario de emergencias (HEMS).

Además, solicita que el Ejecutivo impulse la creación de un centro especializado en formación y entrenamiento de pilotos para su posterior especialización en emergencias aéreas en colaboración con las administraciones locales y autonómicas. Este centro podrá ofrecer formación inicial y recurrente, de tal manera que permita tanto la preparación de nuevos profesionales como el reciclaje y entrenamiento permanente de los pilotos ya en ejercicio.

Asimismo, pide favorecer que este centro pueda también impartir formación para otros profesionales involucrados en las operaciones de emergencias aéreas, como técnicos, personal de mantenimiento, etc. Asimismo, reclama revisar la normativa vigente si fuera necesario para unificar criterios en cuanto a la seguridad operacional y completar el marco jurídico que rige el sector de las emergencias aéreas.

En noviembre, decenas de trabajadores de helicópteros de rescate, emergencias sanitarias, extinción de incendios y salvamento marítimo de las empresas Avincis y Pegasus se manifestaron frente al Congreso de los Diputados para reclamar condiciones laborales dignas.

Entre otras cosas, criticaron que los profesionales no se les reconoce el derecho a conocer "anticipadamente" los ocho días de libranza que tienen por mes; y que tampoco se les contempla como tiempo de trabajo efectivo "todas las horas de formación obligatoria" que deben hacer cada año ni las que pasan en guardias efectivas, entre otras reivindicaciones.