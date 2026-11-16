El PSOE propone una hoja de ruta para abandonar los combustibles fósiles y una tasa a los viajes de lujo

El secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, durante un mitin del PSOE, en el Polideportivo de Los Cantos, a 15 de noviembre de 2026, en Alcorcón, Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE plantea en su programa electoral, presentado este domingo, aprobar una hoja de ruta para el abandono progresivo de los combustibles fósiles y crear una tasa sobre viajes de elevada huella de carbono, que alcanzaría a grandes embarcaciones de recreo, vuelos privados y billetes en clase business con salida desde España.

Entre sus propuestas figuran también mantener el calendario de cierre nuclear actual hasta 2035, aprobar una Ley de Adaptación al Cambio Climático y crear una Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias.

En materia de protección civil, propone profesionalizar los servicios y la gestión de emergencias mediante la creación de un Cuerpo Facultativo de Técnicos de Protección Civil.

También plantea reforzar las capacidades operativas, tecnológicas y de despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME), mejorar su coordinación con las comunidades autónomas y el Sistema Nacional de Protección Civil, e incorporar la evacuación y el rescate animal a la respuesta ante emergencias.

En materia de anticipación y respuesta, propone conectar los sistemas de emergencias y alerta temprana e incorporar tecnologías avanzadas e inteligencia artificial. Estas medidas se completarían con un Centro Estatal de Predicción y Seguimiento de Fenómenos Extremos que integre información meteorológica, hidrológica y de prevención y extinción de incendios forestales.

Para combatir los incendios, el PSOE plantea aumentar los medios aéreos y terrestres estatales y seguir mejorando las condiciones laborales de sus efectivos.

Asimismo, defiende una gestión forestal sostenible que favorezca bosques diversos, saludables y adaptados al cambio climático, así como paisajes en mosaico que reduzcan el riesgo de grandes fuegos.

Para ello, propone activar la gestión de propiedades forestales infrautilizadas, fortalecer la economía vinculada a los recursos forestales locales e integrar estas actuaciones en las políticas agrarias y de desarrollo rural.

En el ámbito europeo, propone crear una unidad permanente de prevención y respuesta ante catástrofes climáticas para reforzar la cooperación frente a incendios, inundaciones y fenómenos meteorológicos extremos.

RECONOCER EN LA CONSTITUCIÓN EL DERECHO A LA SEGURIDAD CLIMÁTICA

En el ámbito legislativo, los socialistas plantean reconocer en la Constitución el derecho a la seguridad climática y al acceso al agua potable.

El programa también recoge el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, la aprobación de una Ley de Adaptación al Cambio Climático y el refuerzo de la ejecución del Plan Nacional de Adaptación con más recursos y mecanismos de seguimiento.

En el ámbito social, la formación propone crear un Fondo Nacional de Resiliencia Climática para proteger a las personas, territorios y comunidades más vulnerables, especialmente en zonas rurales y litorales.

También contempla destinar más de 4.700 millones de euros del Plan Social del Clima a construir o rehabilitar viviendas sostenibles a precios asequibles.

Asimismo, propone un Fondo Global de Resiliencia y Justicia Climática que proteja a las comunidades más vulnerables, especialmente rurales y litorales, y favorezca una transición ecológica justa en las actividades económicas más expuestas al cambio climático.

PREVENCIÓN DE INUNDACIONES Y SEQUÍAS

En materia de agua, plantea adaptar la Estrategia Nacional de Resiliencia Hídrica para mejorar la prevención de inundaciones y sequías mediante cartografía actualizada, alertas tempranas y la incorporación de estos riesgos a la planificación hidrológica.

Además, propone reducir el consumo, aumentar la desalación y la reutilización con energías renovables, digitalizar el ciclo integral del agua e incorporar criterios de resiliencia hídrica en la contratación pública.

En el plano internacional, defiende profundizar el Pacto Verde Europeo sin que la simplificación administrativa rebaje la ambición climática y ambiental, manteniendo objetivos ambiciosos de inversión en el presupuesto comunitario.

GANADERÍA EXTENSIVA Y AGRICULTURA REGENERATIVA

En el sector primario, el PSOE propone recompensar las prácticas agroganaderas sostenibles, especialmente la ganadería extensiva y la agricultura regenerativa.

Para reconocer la contribución de agricultores y ganaderos a la conservación y la gestión sostenible del territorio, plantea sistemas de certificación, asesoramiento y compensación que impulsen estas prácticas y favorezcan una mayor autonomía productiva.

En materia pesquera, propone un Plan de Transición Justa para avanzar hacia una pesca y una acuicultura sostenibles, resilientes y competitivas. Asimismo, plantea reforzar la financiación de la Política Pesquera Común y garantizar un reparto justo y transparente de las cuotas pesqueras.

Estas medidas se acompañarían de una intensificación de la lucha contra la pesca ilegal y la explotación insostenible de los recursos marinos.

En cuanto a la biodiversidad, el partido defiende proteger y recuperar los ecosistemas terrestres y marinos, las especies amenazadas y los espacios de alto valor ecológico. La propuesta fija como objetivos proteger al menos el 30% de los ecosistemas y alcanzar hasta un 10% de las áreas marinas bajo protección estricta.

RED DE REFUGIOS CLIMÁTICOS Y BANCOS DE AGUA

El programa también plantea ampliar la red de refugios climáticos para reforzar la protección de la población frente a los impactos del cambio climático.

En materia de agua, propone crear bancos públicos en las confederaciones hidrográficas para mejorar la gestión, disponibilidad y reasignación de los recursos hídricos, evitando la sobreexplotación y la contaminación de ríos, humedales y acuíferos.

También apuesta por modernizar los regadíos para mejorar su eficiencia hídrica y energética sin aumentar el consumo total de agua. Para ello, prevé financiar la incorporación de tecnologías de precisión, energías renovables y sistemas digitales.

Asimismo, plantea crear una Agencia de Evaluación Ambiental de Proyectos y Planes que refuerce el rigor técnico, la independencia y la calidad de las evaluaciones.

DESINFORMACIÓN CLIMÁTICA Y PROTECCIÓN ANIMAL

A ello se suma el compromiso de combatir la desinformación climática mediante el apoyo al periodismo especializado, la divulgación científica y la protección de investigadores y comunicadores.

Asimismo, quiere reforzar la protección de los animales de compañía, incluirlos en la legislación sobre violencia vicaria, impulsar el abandono cero y la adopción responsable, y facilitar la convivencia con animales de compañía y asistencia.