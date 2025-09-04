El PSOE quiere implantar en las aulas una estrategia educativa para luchar contra odio, violencia sexual o fake news

Archivo - Imagen de recurso de un aula vacía. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para hacer frente a los principales desafíos que afronta la juventud en los ámbitos educativos.

La iniciativa, que sería debatida en Pleno, propone implantar una estrategia educativa que involucre a las comunidades autónomas para luchar contra la xenofobia, la desinformación, el machismo o la violencia de género en las aulas españolas.

Los socialistas destacan que los delitos de odio en España han aumentado en los últimos años: un 33% más de casos en 2023, siendo el racismo y la xenofobia los más frecuentes.

Al mismo tiempo, afecta el machismo o la violencia: casi 9 de cada 10 jóvenes reconocen haber presenciado algún episodio de violencia de género o sexual en su entorno, según el Barómetro Juventud y Género 2023.

En cuanto a la desinformación, el PSOE avisa de que es "otro problema crítico, sobre todo en redes sociales", el 76% de los jóvenes están expuestos a la desinformación, vinculada a la motivación racista, xenófoba o islamófoba.

Ante esta situación, el Grupo Socialista propone que se desarrolle una estrategia en coordinación con las comunidades autónomas competentes en educación para reforzar la educación en valores y derechos humanos, incluyendo en el currículo contenidos que promuevan el respeto, la empatía y la igualdad; o enseñar a los jóvenes a identificar y combatir la desinformación, enfocándose en las redes sociales.

También instan a que se impartan talleres, charlas y actividades para promover la igualdad de género, la diversidad cultural y el respeto mutuo; y a evaluar y monitorizar las iniciativas a través de encuestas y estudios para medir el impacto de la estrategia.

Para los socialistas, "el valor de la educación es indudable para prevenir y mitigar las consecuencias de todos estos problemas, presentes en las aulas españolas".

"Es fundamental actuar junto a las nuevas generaciones para fomentar el respeto, la igualdad y la convivencia y que el odio, la violencia sexual o la desinformación no marquen a nuestros jóvenes ni estén presentes en los ámbitos educativos", añade la formación.