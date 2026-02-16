Publiespaña amplía su oferta comercial con la incorporación de los canales de Warner Bros. Discovery - MEDIASET ESPAÑA

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Publiespaña ha alcanzado un acuerdo con Warner Bros. Discovery para incorporar a su oferta comercial a partir del próximo 1 de junio de 2026 los canales Discovery Channel, Eurosport 1, Eurosport 2, Warner TV, TCM y DMAX, este último perteneciente a Veo Televisión.

Así lo ha anunciado este lunes la filial comercial de Mediaset España integrada en MFE Advertising, concesionaria internacional de MFE-MediaForEurope.

En relación con la gestión comercial de los canales de Warner Bros. Discovery y DMAX, ha detallado que se apoyará en "los estándares propios de los broadcasters, con especial énfasis en la transparencia, la medición homologada y la seguridad de marca, elementos clave en un contexto audiovisual cada vez más fragmentado y complejo".

"Este acuerdo se enmarca en la estrategia de crecimiento y diversificación de la filial de Mediaset España, orientada a fortalecer la oferta comercial del grupo y a seguir desarrollando soluciones publicitarias eficaces, responsables y alineadas con las necesidades del mercado", ha concluido.