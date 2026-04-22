La radio arranca 2026 con casi 25 millones de oyentes diarios y la generalista supera los 14 millones, según la AERC

Archivo - Una mujer pasea con una radio en Madrid durante el apagón que dejó a España sin red eléctrica, a 28 de abril de 2025, en Madrid (España). Un apagón eléctrico ha asolado España, Portugal y parte de Francia a las 12.30h. de la mañana. Sin saber aú - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La radio roza los 25 millones de oyentes diarios de lunes a viernes, impulsada por la generalista, que logra 14,4 millones de oyentes diarios, según destaca la Asociación Española de Radio Comercial (AERC), con datos de la primera ola del Estudio General de Medios (EGM).

En un comunicado, la asociación ha puesto el acento en que este dato representa una mejora del 6% el resultado de la misma ola del año anterior.

En cuanto a la radio musical, AERC ha incidido en que mantiene una audiencia diaria de 12,4 millones de oyentes de lunes a viernes y "confirma la enorme capacidad del medio para conectar con públicos, momentos de consumo y necesidades muy distintas".

Según sostiene la asociación, estas cifras sitúan la escucha diaria de radio en el 57,4% de la población mayor de 14 años de lunes a viernes. "Pocas plataformas de comunicación pueden acreditar una presencia cotidiana tan sólida, tan transversal y tan integrada en la vida diaria de millones de personas", ha defendido.

Asimismo, en la franja de la mañana, la radio generalista alcanza picos de 8,7 millones de oyentes, apoyados en los 5,3 millones que siguen a diario informativos y magazines matinales y en los 3,6 millones que arrancan la jornada con la radio musical y sus morning-shows.

Respecto a los tiempos de escucha, la asociación ha apuntado que se han situado en 161 minutos diarios de lunes a viernes en radio generalista y 133 minutos en radio musical.

"Este dato resulta especialmente relevante en un ecosistema mediático donde la fragmentación del consumo y la dispersión de la atención son cada vez mayores. La radio no solo llega a mucha gente, consigue, además, acompañarla durante largos periodos de tiempo, algo que refuerza su valor tanto desde el punto de vista editorial como publicitario", ha subrayado.

Por otro lado, la AERC ha indicado que la FM es el canal de acceso para el 80% de los oyentes diarios, lo que equivale a 19,9 millones de personas. Al mismo tiempo, 6,5 millones de oyentes acceden cada día a través de Internet, es decir, un 26,1% de la audiencia diaria: el streaming representa el 62% y el diferido o podcast radiofónico el 48%.