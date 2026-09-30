Radio Clásica de RNE inicia mañana una nueva temporada con setenta programas en antena

Radio Clásica de RNE inicia una nueva temporada con setenta programas en antena - RTVE

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Radio Clásica (RNE) comienza este jueves 1 de octubre la temporada 2026 - 2027 con setenta programas en antena, más divulgación, información, pedagogía e inspiración a través de la música clásica y sus géneros afines, como el jazz, el folklore o el flamenco.

Así lo ha señalado este miércoles RTVE, que ha destacado que esta tempoarad continúan los espacios y conciertos "imprescindibles" y se estrena el nuevo programa 'Sapiens musicalis', con Ángel Carmona y Luis Ángel de Benito, los sábados, de 23.00 a 24.00 horas.

Los viernes, de 1.00 a 2.00, también comienza su andadura el espacio 'Segundo plano' con Miriam Bastos, emisión destinada a poner en valor a figuras artísticas olvidadas y en el que tendrán una gran presencia en antena compositoras históricas, según ha detallado.

Por otro lado, ha avanzado que Radio Clásica refuerza la presencia de sus programas con público en vivo por toda la geografía española en colaboración con distintas instituciones culturales, así como continúa la ampliación de la cobertura de conciertos nacionales y también las interacciones con la Unión Europea de Radiotelevisión (UER).

Además, aumenta la oferta audiovisual y los contenidos exclusivos para redes sociales y para la web oficial, especialmente en los apartados 'Radio Clásica TV' y 'Radio Clásica: 60 años', espacio de recuperación de programas históricos sólo en podcast dirigido por Mikaela Vergara.

En Las mañanas de Radio Clásica estarán 'Al amanecer', 'Sinfonía de la mañana', 'Música a la carta', 'Rubato', 'La guitarra', 'Radar clásico', 'El pliegue del tiempo', 'Maestros cantores', 'Estudio 206', 'La zarzuela', 'No solo jazz', 'La hora azul' y 'Diccionario musical'.

'Clásicos populares', 'Música antigua 2.0', 'Barroco', 'Clasicismo', 'Romanticismo', 'Siglo XX', 'Instrumentarium', 'Historia de la Música', 'El pentagrama', 'En blanco y negro', 'Programa de mano', 'Temporada de Euroradio', 'La taberna del puerto', 'Grandes ciclos', 'Músicas con alma', 'Gospel', 'Miramondo multiplo', 'La soledad sonora', 'Desmontando a Wagner', 'Derivas', 'Danza en armonía', 'Nuestro flamenco', 'Solo jazz', 'Mil mundos', 'La casa del sonido', 'Orquesta de baile' y 'Tapiz sonoro' estarán en antena en las tardes y en las noches.