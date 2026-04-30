Redondo aplaude que el blindaje del aborto continúe su trámite parlamentario y llama a la "búsqueda de consensos"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 30 de abril de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha aplaudido que la propuesta del Gobierno para blindar el aborto en la Constitución continúe su trámite parlamentario, tras rechazar el Pleno las enmiendas a la totalidad de PP y Vox, y ha llamado a la "búsqueda de consensos" para sacarla adelante.

"Yo creo que es un día importante es un día de celebración es un día para estar satisfechas porque nuestra propuesta constitucional de blindar el aborto ha pasado el trámite de la totalidad y, por lo tanto, se va a debatir", ha apuntado en un vídeo difundido por su departamento.

Redondo ha destacado que la "inmensa mayoría" de los parlamentarios han decidido que este debate "merece la pena". "Son derechos de las mujeres conquistadas con mucho esfuerzo, son muchas vidas que han tenido que luchar para que este derecho esté reconocido legalmente y ahora lo que queremos es blindarlo en la Constitución como han hecho otros países como ha hecho Francia, como ha hecho Luxemburgo", ha asegurado.

También ha indicado que el derecho al aborto "no está garantizado" en condiciones de igualdad, sobre todo en la sanidad pública en toda España, según la ministra. "Ese es el debate, hoy se ha abierto la puerta, un primer paso. Estoy convencida de que este es un asunto que interesa a la ciudadanía pero sobre todo nos interesa a nosotras y vamos a continuar ejerciendo el derecho también al diálogo, al debate y a la búsqueda de consensos", ha expuesto.