Redondo asistirá a la manifestación del Orgullo LGTBI+ de Madrid: "Nunca hay límite para los derechos"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, interviene durante la celebración del acto de presentación del programa institucional "Cultura orgullosa 2026" - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha confirmado su asistencia a la manifestación del Orgullo LGTBI+ en Madrid, que tendrá lugar este sábado 4 de julio, y ha afirmado que "nunca hay límite para los derechos".

Así lo ha avanzado la ministra en rueda de prensa en el Ministerio de Igualdad durante la presentación de su primera campaña abolicionista de la prostitución.

La ministra ha recordado que España ha sido reconocida recientemente por el Rainbow Map (Mapa Arcoíris) como el mejor país de Europa para la vida, respeto e integración de las personas LGTBI+. "Y, en ese sentido, creo que este es el año para ejercer los derechos de manifestación con más orgullo si cabe", ha asegurado.

De la misma manera, ha llamado a no "parar" en la conquista de derechos LGTBI+: "Creo que ser un referente a nivel de igualdad en el mundo nos obliga a una permanente ambición por seguir mejorando, por seguir conquistando derechos, por seguir ampliando libertades y por dar a las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país las mejores condiciones de vida dignas posibles", ha apuntado.

La titular de Igualdad ha insistido en que "nunca hay límite para los derechos" mientras siga existiendo discriminación. "Nunca hay límite para los derechos, siempre hay posibilidad de incorporar ámbitos en los que, lamentablemente, pues sigue habiendo discriminaciones", ha agregado.