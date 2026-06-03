Redondo reivindica la bandera LGTBI en edificios públicos durante el mes del Orgullo: "España es diversa"

Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante la manifestación estatal del Orgullo LGTBI+ 2024, a 6 de julio de 2024, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido la colocación de la bandera LGTBI en edificios públicos con motivo del mes de junio y la celebración del Orgullo.

A través de un mensaje difundido en la red social X, Redondo ha señalado que las sentencias 1900/2024 y 1901/2024 del Tribunal Supremo establecen que la exhibición de la bandera LGTBI en edificios públicos es legal y no constituye una actuación "partidista".

"Este mes del Orgullo, recuerdo que el Tribunal Supremo ya ha dejado claro, en sus sentencias 1900/2024 y 1901/ 2024, que se puede colocar la bandera LGTBI en los edificios públicos y que hacerlo no es partidista. España es diversa y estamos orgullosas", ha asegurado la ministra.

Las declaraciones llegan en el inicio del mes de junio, periodo en el que instituciones, ayuntamientos y organismos públicos organizan actividades de visibilización, con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI+, que se conmemora cada 28 de junio.