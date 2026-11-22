Archivo - Una urna electoral en la Universitat de Barcelona, a 12 de mayo de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP, PSOE, Vox y Frente Amplio recogen en sus programas electorales para las elecciones generales del 29 de noviembre medidas para reforzar la prevención de incendios y la protección civil, con propuestas que incluyen actuaciones de gestión forestal, mejoras en la coordinación y los medios de respuesta ante emergencias y la creación de nuevos organismos públicos.

En prevención de incendios, Vox pone el foco en la limpieza y el aprovechamiento forestal y en revisar las restricciones ambientales que, según la formación, dificultan estas actuaciones, además de endurecer las penas para los incendiarios.

El PSOE y Frente Amplio coinciden en impulsar la gestión forestal sostenible y los paisajes en mosaico: los socialistas añaden la gestión de propiedades forestales infrautilizadas y el aumento de medios aéreos y terrestres, mientras que Frente Amplio incluye quemas prescritas, ganadería extensiva y participación ciudadana.

Por su lado, el PP plantea reformar la Ley de Montes para mantener la prevención durante todo el año mediante una gestión activa y el apoyo a la agricultura y la ganadería preventivas. Por esta parte, quiere mejorar la detección de riesgos y los sistemas de aviso a la población, promover la autoprotección ciudadana e impulsar la restauración inmediata de las superficies afectadas.

En materia de protección civil, los 'populares' proponen reformar el Sistema Nacional de Protección Civil y crear un mando único y un Mecanismo Nacional de Respuesta para que el Gobierno central actúe desde el primer momento ante las emergencias, además de agilizar las ayudas a los afectados y constituir un fondo de prevención y recuperación cofinanciado con las comunidades autónomas (CCAA).

Por su parte, el PSOE apuesta por profesionalizar los servicios mediante un Cuerpo Facultativo de Técnicos de Protección Civil, reforzar la Unidad Militar de Emergencias (UME) y conectar los sistemas de emergencias y alerta temprana, con un nuevo centro estatal de seguimiento de fenómenos extremos.

Además, Vox plantea protocolos comunes, mayor coordinación entre bomberos y protección civil y más medios, mientras que Frente Amplio propone una Agencia Estatal de Prevención y Adaptación Climática y un cuerpo civil climático público y estable con funciones de prevención, extinción y cuidado del territorio.

GESTIÓN DEL AGUA

La gestión del agua es otro de los ejes presentes en los cuatro programas, con propuestas que van desde la interconexión de cuencas de Vox hasta la gestión del ciclo del agua "100% pública y directa" de Frente Amplio. El PP plantea un Pacto Nacional del Agua y movilizar hasta 40.000 millones de euros hasta 2030, con inversiones en infraestructuras, modernización de regadíos, desalación y reutilización, además de nuevas presas y embalses donde estén técnicamente justificados.

Vox, por su parte, propone un Plan Nacional del Agua que interconecte las cuencas, concluir las obras hidráulicas pendientes y desarrollar infraestructuras contra inundaciones. El PSOE coincide con el PP en impulsar la desalación y la reutilización, aunque añade la reducción del consumo y la digitalización del ciclo integral del agua.

Frente Amplio pone el foco en el ahorro, la recuperación de acuíferos y el control de los grandes consumos, con una fiscalidad progresiva para penalizar los usos excesivos y suntuarios, cánones al regadío industrial en acuíferos sobreexplotados o contaminados y al consumo de los grandes centros de datos, y la prohibición de cortes de suministro por motivos económicos. También plantea una moratoria a nuevas grandes infraestructuras hidráulicas que agraven la sobreexplotación.

En prevención de riesgos, el PSOE propone actualizar la cartografía y las alertas tempranas e incorporar las inundaciones y sequías a la planificación hidrológica, mientras que el PP apuesta por reforzar la seguridad de las presas, mantener y ampliar cauces y barrancos y mejorar los sistemas de aviso, y el Frente Amplio, prohibir nuevas construcciones en terrenos inundables.

LA NUCLEAR DIVIDE A LAS CUATRO FORMACIONES

La energía nuclear divide a las cuatro formaciones: PP y Vox proponen derogar el calendario de cierre de las centrales españolas, mientras que PSOE y Frente Amplio defienden mantenerlo. Los 'populares' se comprometen a tramitar en sus primeros cien días de Gobierno la extensión de la vida útil de Almaraz, Ascó, Vandellós, Cofrentes y Trillo, con el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), y a aprobar una estrategia nacional de energía nuclear que incluya la participación en iniciativas europeas de reactores avanzados y pequeños reactores modulares.

Vox, además de garantizar la continuidad de las instalaciones actuales, plantea promover estudios "urgentes" para construir otras nuevas en emplazamientos adyacentes y ejecutar los proyectos viables "con la mayor brevedad posible".

Por su parte, el PSOE propone mantener el calendario de cierre nuclear hasta 2035, mientras que Frente Amplio explicita su compromiso con el cierre de Almaraz I y II en 2027 y 2028, respectivamente (la prórroga de esta central hasta 2030 ya está aprobada). Esta última formación rechaza conceder beneficios fiscales y plantea exigir a las empresas que asuman los costes de desmantelamiento y gestión de residuos que les correspondan, además de acompañar los cierres con recursos para la transición laboral y la reactivación de las comarcas afectadas.

OTRAS PROPUESTAS

Más allá de estos ejes, el PSOE propone crear una tasa sobre viajes de elevada huella de carbono que alcanzaría a grandes embarcaciones de recreo, vuelos privados y billetes en clase business con salida desde España, así como incorporar la evacuación y el rescate animal a la respuesta ante emergencias. Por su lado, el PP plantea adaptar la fiscalidad al ciclo del monte para que quienes lo cuiden paguen menos impuestos.

Vox propone acabar con el Pacto Verde y rechaza las zonas de bajas emisiones al considerar que "coartan la libertad de circulación", mientras que Frente Amplio plantea prohibir vuelos domésticos de corto radio que cuenten con una alternativa competitiva en tren de 2,5 horas, la refrigeración con agua de los grandes centros de datos en cuencas afectadas por sequía y establecer presupuestos de carbono quinquenales vinculantes, integrados en los Presupuestos Generales del Estado.