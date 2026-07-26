Los registradores acuerdan la gratuidad de las notas simples de dominio para los afectados por los incendios

Varias personas observan el fuego durante las labores de extinción del incendio forestal, a 25 de julio de 2026, en La Adrada, Ávila, Castilla y León (España). La Adrada, uno de los municipios del Valle del Tiétar (Ávila), ha sido evacuado de forma preven
Varias personas observan el fuego durante las labores de extinción del incendio forestal, a 25 de julio de 2026, en La Adrada, Ávila, Castilla y León (España). La Adrada, uno de los municipios del Valle del Tiétar (Ávila), ha sido evacuado de forma preven - César Vallejo Rodríguez - Europa Press
Europa Press Sociedad
Publicado: domingo, 26 julio 2026 13:06
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MADRID 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Registradores ha acordado la gratuidad de las notas simples de dominio, el documento oficial de identificación y descripción de una finca o casa, para los damnificados por los incendios que están afectando a distintos puntos del país.

Con la gratuidad, los registradores quieren ayudar a los vecinos afectados para que puedan "comprobar si su finca registral esta afectada por un incendio o cualquier otra catástrofe" y así "poder obtener directamente información registral de forma ágil y gratuita" para valer su titularidad jurídica y "ejercer sus derechos sobre la información que, como fuente auténtica y confiable, el registro proporciona".

En un comunicado, el Colegio de Registradores ha explicado que los afectados la pueden solicitar a través del Portal Registral de Emergencias ('https://geoportal.registradores.org/emergency'), un instrumento que, según han subrayado, están "ofreciendo una visión global del impacto de los incendios" y facilita "a los damnificados acceso a los datos de fincas registrales", algo "clave para gestionar indemnizaciones y ayudas de las administraciones".

Hasta este domingo, se han publicado nueve grandes incendios forestales, que han calcinado 61.793,1 hectáreas y sobre las que se han geolocalizado 5.072 fincas registrales y 1.095 construcciones. Estas cifras se incrementarán exponencialmente con el paso de los días antes los numerosos incendios que siguen activos en todo el territorio nacional, con especial atención a los incendios de Ávila y Madrid.

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