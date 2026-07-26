Los registradores acuerdan la gratuidad de las notas simples de dominio para los afectados por los incendios

Varias personas observan el fuego durante las labores de extinción del incendio forestal, a 25 de julio de 2026, en La Adrada, Ávila, Castilla y León (España). La Adrada, uno de los municipios del Valle del Tiétar (Ávila), ha sido evacuado de forma preven - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Registradores ha acordado la gratuidad de las notas simples de dominio, el documento oficial de identificación y descripción de una finca o casa, para los damnificados por los incendios que están afectando a distintos puntos del país.

Con la gratuidad, los registradores quieren ayudar a los vecinos afectados para que puedan "comprobar si su finca registral esta afectada por un incendio o cualquier otra catástrofe" y así "poder obtener directamente información registral de forma ágil y gratuita" para valer su titularidad jurídica y "ejercer sus derechos sobre la información que, como fuente auténtica y confiable, el registro proporciona".

En un comunicado, el Colegio de Registradores ha explicado que los afectados la pueden solicitar a través del Portal Registral de Emergencias ('https://geoportal.registradores.org/emergency'), un instrumento que, según han subrayado, están "ofreciendo una visión global del impacto de los incendios" y facilita "a los damnificados acceso a los datos de fincas registrales", algo "clave para gestionar indemnizaciones y ayudas de las administraciones".

Hasta este domingo, se han publicado nueve grandes incendios forestales, que han calcinado 61.793,1 hectáreas y sobre las que se han geolocalizado 5.072 fincas registrales y 1.095 construcciones. Estas cifras se incrementarán exponencialmente con el paso de los días antes los numerosos incendios que siguen activos en todo el territorio nacional, con especial atención a los incendios de Ávila y Madrid.