Registradores facilitan a los afectados por incendios la petición de notas simples en los Registros de la Propiedad

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Registradores ha habilitado en su página web, 'www.registradores.org', un nuevo apartado para facilitar la petición de notas simples en los Registros de la Propiedad en los que está ubicada la finca siniestrada en los incendios que este verano han afectado a gran parte del país.

Con objeto de dar respuesta a lo especificado en el real decreto de medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por los incendios, se ha implementado un formulario de solicitud de nota simple informativa en el portal corporativo del Colegio de Registradores a través de la cual los afectados puedan cursar su solicitud de forma automática y gratuita. Además, la petición podrá hacerse de forma presencial en cada Registro.

El Portal Registral de Emergencias (PRE), gestionado por el Colegio de Registradores, permite identificar parcelas, fincas y edificaciones dañadas en las catástrofes naturales mediante la integración de datos del Registro con información geográfica (por ejemplo, del sistema Copernicus).

Según datos facilitados por el PRE se estima que los 17 incendios registrados han afectado a un total de 155 municipios; 320.193.6 hectáreas; 17.957 fincas registrales, 547.294 parcelas y 4.684 construcciones que corresponden a 35 registros de la propiedad.

En casos precedentes, como la DANA de 2024, el PRE detalló que 134.418 fincas registrales fueron afectadas, lo que facilitó la tramitación de indemnizaciones al acreditar la titularidad mediante notas simples que se expidieron de forma gratuita.

Además, según la normativa vigente, la Administración forestal debe comunicar al Registro de la Propiedad, mediante certificación y plano georreferenciado, la declaración de suelo incendiado. Esto permite registrar, mediante nota marginal, que la finca tiene uso forestal protegido durante 30 años, impidiendo alteraciones urbanísticas.

Los registradores han destacado la importancia de ubicar las fincas afectadas por los incendios y han puesto el Portal Registral de Emergencias a disposición de la ciudadanía, de modo que esta pueda utilizar las herramientas del Colegio para localizar sus fincas y acreditar su titularidad para poder acudir al consorcio de seguros y gestionar las correspondientes indemnizaciones.

Del mismo modo, el Colegio de Registradores ha destacado que pone el PRE a disposición de las autoridades, instituciones y Administraciones competentes para ayudar en la reorganización y reconstrucción de las propiedades de las zonas dañadas.

El Colegio de Registradores recuerda que el Portal Registral de Emergencias nació en el marco de la erupción del volcán de La Palma (Islas Canarias), donde, a través del cruce de datos de Registros con información del sistema Copernicus de la Unión Europea, antes conocido como Vigilancia Mundial del Medio Ambiente y la Seguridad (GMES), fue capaz de ofrecer estadísticas del número total de parcelas, fincas, edificios o construcciones dañadas, lo que permitió comprobar el impacto global de la catástrofe y facilitar acceso a datos de fincas registrales afectadas, algo clave para gestionar indemnizaciones.

En este sentido, los registradores han asegurado que la herramienta puede ser de gran utilidad para combatir los efectos de los incendios. El objetivo es dotar al ciudadano de toda la información posible cuando ocurren circunstancias excepcionales que les obligan a abandonar sus propiedades.

Ante el riesgo que supone establecerse en los alrededores de la emergencia, han incidido, el afectado podrá recurrir a la aplicación para verificar el alcance geográfico que ha tenido la catástrofe y comprobar si realmente ha perjudicado su propiedad o se encuentra en el área del perímetro afectado.

La herramienta permite también obtener la información registral de las fincas afectadas, con la cual poder tramitar la obtención gratuita de las notas simples registrales para todos los afectados por los incendios. De este modo se podrá acreditar la titularidad vigente de sus inmuebles, a los efectos de la solicitud de ayudas y subvenciones.