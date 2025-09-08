El Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior ha gestionado más de 75.000 inscripciones en 60 años

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior, en funcionamiento desde abril de 1965, ha cumplido 60 años de andadura, en los que ha gestionado más de 75.000 inscripciones de asociaciones, federaciones, confederaciones y uniones, de las que cada año se incorporan entre 2.000 y 3.000 entidades nuevas.

Cerca de 3.000 han sido declaradas de utilidad pública y, además, el organismo emite más de 10.000 certificados y copias al año, según ha informado el Ministerio del Interior, este lunes, en un comunicado.

Para conmemorar este aniversario la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior ha editado el libro 'El Registro Nacional de Asociaciones. 60 años de servicio público', escrito por el subdirector general de Asociaciones, Archivos y Documentación, José Rafael Rojas Juárez.

La publicación da a conocer la creación del Registro, sus antecedentes, primeros pasos y evolución hasta llegar a 2025, además de poner en valor a todas las autoridades y funcionarios que han contribuido al trabajo de este organismo.

Adscrito en principio a la antigua Dirección General de Política Interior, en 1990, el Registro pasó a depender de la Secretaría General Técnica. En él, se inscriben las asociaciones de ámbito estatal, las de ámbito superior al de una comunidad autónoma y las delegaciones de asociaciones extranjeras que actúan de forma permanente en España.

Además, este organismo gestiona el 'Fichero de denominaciones de asociaciones', una base de datos que recoge los nombres de las asociaciones inscritas en el registro nacional y en los registros autonómicos que cuenta en la actualidad con casi 600.000 denominaciones.

La Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, contempla este registro estatal como el más importante de las asociaciones de régimen común. Según destaca Interior, es "un instrumento al servicio de los principios constitucionales de publicidad, objetividad y seguridad jurídica que trabaja activamente en favor de un movimiento asociativo cada vez mayor y más complejo".