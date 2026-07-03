Rego denuncia los "discursos de odio, la violencia y discriminación" contra el colectivo LGTBIQA+

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. - MINISTERIO DE JUVENTUD E INFANCIA

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha destacado que "España es hoy un país de referencia en derechos LGTBIQA+" aunque ha advertido de que "los discursos de odio, la violencia y la discriminación siguen atravesando la vida del colectivo".

"No son hechos aislados, sino mecanismos que intentan devolver a muchas personas al lugar del miedo, del silencio y de la vergüenza", ha indicado este viernes durante la inauguración de la VIII edición del Madrid Summit.

Asimismo, la titular de Juventud e Infancia ha reivindicado que "ninguna niña, niño o niñe debería crecer pensando que su identidad es una amenaza" y ha insistido en que "la única amenaza son las estructuras que castigan a quienes no encajan".

Por otro lado, ha asegurado que "la lucha del colectivo LGTBIQA+ está conectada a la lucha contra el racismo, el machismo y el colonialismo".

Además, ha subrayado que "no se puede invocar la libertad de unos para ocultar la destrucción de la vida de otras personas" y ha criticado el 'pinkwashing', la práctica de marketing que utiliza símbolos LGTBIQA+ sin compromiso real con los derechos.

En este sentido, ha denunciado que "Israel" ondee "una bandera arcoíris sobre las ruinas de Gaza". "Es una barbaridad, una ofensa contra un movimiento que se construyó y se sostiene contra la violencia, contra la persecución y contra la deshumanización", ha enfatizado.