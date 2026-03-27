Rego ve las Colonias Dana como un proyecto para que los niños recuperen espacios de socialización tras la catástrofe

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, visita las Colonias Dana de Buñol y Alborache, impulsadas por la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (FAMPA), a 27 de marzo de 2026, en Valencia (España). - MINISTERIO DE JUVENTUD E INFANCIA

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido este viernes el modelo de las Colonias Dana --campamentos y espacios de ocio dirigidos a niños y adolescentes afectados por las inundaciones en la Comunidad Valenciana-- como un proyecto que contribuye a que los jóvenes "recuperen espacios de socialización y su entorno comunitario tras la catástrofe".

"Es una respuesta que sitúa a la infancia y la adolescencia en el centro de la reconstrucción", ha celebrado la ministra durante su visita esta mañana a las Colonias Dana de los municipios valencianos de Buñol y Alborache, impulsadas por la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (FAMPA).

En este sentido, ha destacado la "importancia" de estos proyectos financiados por el Ministerio de Juventud e Infancia, así como el papel de estas comunidades para "ayudar a la infancia y la adolescencia a procesar el impacto emocional de la catástrofe".

Rego ha señalado que "es fundamental reconstruir los territorios, pero también los vínculos, las redes de apoyo y la vida en común". En esta línea, ha puesto en valor la colaboración de instituciones, asociaciones de madres y padres, familias, entidades sociales y docentes para desarrollar estos proyectos.

"Incorporar una perspectiva de infancia a la reconstrucción es garantizar los derechos de los niños y las niñas, que necesitan ser escuchados, cuidados y acompañados, especialmente en contextos de crisis", ha reivindicado la titular de Juventud e Infancia.

Para la ministra, las Colonias Dana "son una respuesta que entiende que reconstruir también es acompañar, escuchar y generar espacios donde los niños y niñas puedan volver a sentirse seguros, volver a jugar, a compartir".

"Desde el Ministerio de Juventud e Infancia estamos orgullosas de que los fondos públicos hayan servido para impulsar proyectos como este, que llegan donde tenían que llegar: a la vida concreta de los niños y las niñas", ha afirmado. Además, Rego asistirá esta tarde a la 'Nit del Guaix', donde hará entrega del premio 'Guaix d'honor' a FAMPA por el desarrollo del proyecto Colonias Dana.