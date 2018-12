Los religiosos españoles reconocen "ocultación" de abusos a menores e inician una serie de reuniones para erradicarlos

Publicado 14/12/2018 17:46:16 CET

Los religiosos y religiosas de España han "reconocido" la "culpabilidad" de los abusos sexuales contra menores por parte de religiosos españoles y "el tratamiento de ocultación" en estos casos; y han iniciado una serie de reuniones para trabajar las directivas contra los abusos.

"Es necesario reconocer ante Dios y ante la sociedad la gravedad y la culpabilidad de las actuaciones cometidas contra niños indefensos y el tratamiento de ocultación que se les ha dado", precisa la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) en un comunicado publicado este viernes 14 de diciembre.

En este sentido, ha anunciado que el pasado 14 de noviembre en la celebración de la XXV Asamblea General de la CONFER se acordó llevar a cabo una serie de encuentros con los Superiores Mayores para abordar la problemática de los abusos a menores por parte de sacerdotes y religiosos.

El miércoles 11 de diciembre tuvo lugar el primer encuentro con el objetivo de "trabajar puntos en común y algunas directivas surgidas de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores y de las Conferencias Episcopales española y chilena, así como otros aspectos relativos a la comunicación en situaciones de crisis".

En dicha reunión abordaron, entre otros asuntos, "la selección de los candidatos a la vida religiosa y al sacerdocio, la evaluación psicológica, espiritual y apostólica de los mismos a lo largo de su formación, y la madurez afectiva exigida" a los candidatos a sacerdotes.

Los Superiores Mayores también insistieron en prestar atención a la madurez afectiva de todos aquellos que colaboran con los religiosos y religiosas en las instituciones educativas, sociales y pastorales.

La CONFER considera "un deber" manifestar una palabra pública "ante la gravedad de los hechos" de abusos a menores que se imputan a sacerdotes y religiosos. "Son hechos doblemente graves: ante las leyes civiles y la sociedad, pero más aún ante la Iglesia, en cuanto han sido cometidos por personas que gozaban de la confianza de los padres, los mismos niños y jóvenes y de la comunidad eclesial".

"Suponen una conducta en flagrante contradicción con el testimonio que exigía esa confianza fundada en su condición de sacerdotes o religiosos. Son delitos que trascienden el lugar donde han sido cometidos y se convierten en una mancha global para la Vida Consagrada y, por tanto, para la Iglesia", subrayan en un comunicado.

Además, manifiestan su "deseo de acoger, con todo el afecto" a "las víctimas y a sus familiares, a quienes se ha herido tan profundamente". "Queremos escuchar sus angustias y solidarizarnos en su dolor y reclamo de justicia", agregan.

También recuerdan la carta del Papa Francisco del pasado 20 de agosto, sobre los abusos en el seno de la Iglesia: "Mirando hacia el pasado nunca será suficiente lo que se haga, lo que hagamos todos en la Iglesia, nosotros y nosotras para pedir perdón y buscar reparar el daño causado. Mirando al futuro nunca será poco todo lo que se haga, lo que hagamos para generar una cultura capaz de evitar que estas situaciones no sólo no se repitan, sino que no encuentren espacios para ser encubiertas y perpetuas".

Finalmente, aseguran su "compromiso" ante la sociedad y la Iglesia con "la búsqueda de la verdad, de la transparencia en los comportamientos y actitudes, de la colaboración con la justicia y del apoyo a las víctimas".