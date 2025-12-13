Renfe ofrece cambios y devoluciones gratuitos para trenes afectados por la alerta roja este domingo

Archivo - Varias personas con maletas llegan a la estación Joaquín Sorolla, a 14 de noviembre de 2024, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Renfe ofrece cambios y devoluciones gratuitos para los viajes de este domingo afectados por la alerta meteorológica decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad Valenciana, Almería y Murcia.

Según ha informado Renfe, se podrán cambiar o anular sin coste trenes con origen, destino o paso en la Comunidad Valenciana, Almería y Murcia. Además, ha precisado que está poniéndose en contacto con los viajeros con trayectos en las zonas afectadas.

Todos los viajeros de trenes que se vean afectados pueden cambiar o anular su billete de forma gratuita, aunque no tengan derecho por la tarifa contratada, según ha indicado Renfe.

"Desde Renfe recordamos la importancia de seguir las indicaciones de Protección Civil y AEMET", ha añadido en una publicación en X en la que también han pedido que, en la medida de lo posible, los viajeros restrinjan sus desplazamientos.