La reserva hídrica está al 51,6% con 29.910 hm3, 296 hm3 menos que la semana pasada, con el Segura a la cola

Archivo - Vista del río Alberche a su paso por El Tiemblo, a 19 de marzo de 2025, en Ávila, Castilla y León (España). El embalse de Burguillo sigue desembalsando agua con dos compuertas abiertas para mantener los niveles alrededor del 80%. - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica almacena 29.910 hectómetros cúbicos (hm3), por lo que está al 51,6% de su capacidad, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) consultados por Europa Press. En comparación con la semana pasada, los embalses han perdido 296 hm3, o lo que es lo mismo, el 0,5% de su capacidad.

El Segura sigue siendo la cuenca con menos agua almacenada, al 18,6% de su capacidad. En la última semana, las precipitaciones han sido abundantes en la vertiente Atlántica y han afectado en menor medida a la vertiente Mediterránea. En concreto, la máxima se ha producido en Navacerrada, donde se han recogido 71,8 litros por metro cuadrado (l/m2).

En lo que respecta a las cuencas, las que están por encima del 50% son el Cantábrico Oriental (65,8%), el Cantábrico Occidental (58%), el Miño-Sil (54%), las Cuencas internas del País Vasco (76,2%), el Duero (52,7%), el Tajo (56,9%), el Guadiana (57,6%), el Tinto, Odiel y Piedras (62,4%), el Ebro (52,4%) y las Cuencas internas de Cataluña (73,1%).

Por debajo del 50% se encuentran Galicia Costa (43%), Guadalete-Barbate (41,2%), el Guadalquivir (41%), la Cuenca Mediterránea Andaluza (43,5%), el Júcar (49,6%) y el Segura, que sigue a la cola y está al 18,6% de su capacidad. Al margen de ello, la vertiente atlántica está al 52,1% y la mediterránea, al 49,2%.