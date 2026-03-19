Resultado del sorteo de 'La Bonoloto' de este jueves 19 de marzo

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 19 de marzo, ha estado formada por los números 3, 6, 16, 17, 48, 49. El número complementario es el 43 y el reintegro, el 9. La recaudación ha ascendido a 2.101.392,00 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 700.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más Complementario) existe un boleto acertante que recibirá 128.963 euros, y que ha sido validado en la Administración de Loterías número 2 de Olesa de Montserrat (Barcelona), situada en Josep Anselm Clavé, 174.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 98 boletos acertantes, que recibirán 658 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 4.168 boletos acertantes, que recibirán 23 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 75.203 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.